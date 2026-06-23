Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, tek bir golle hem Dünya Kupası hem de Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazdı.

Portekiz Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda bugün Salı günü Houston Stadyumu'nda Özbekistan Milli Takımı ile karşılaştı.

Maçın 6. dakikasında Ronaldo, João Cancelo'nun ortasını ustaca ağlara göndererek Portekiz'in Özbekistan kalesine attığı ilk golü kaydetti.

Ronaldo, 39. dakikada Özbekistan kalesiyle baş başa kalarak, her zamanki ustalığıyla topu kalecinin sağına göndererek hem kendi ikinci golünü hem de takımının üçüncü golünü kaydetti.

Özellikle ikinci gol tarihi bir öneme sahipti; zira bu gol, Ronaldo’nun Dünya Kupası tarihindeki 10. golüydü ve onu Portekiz milli takımının Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu yaptı.

Ancak bu tek başarı değildi; “Dón” hem Avrupa Şampiyonası hem de Dünya Kupası’nda toplamda 10 veya daha fazla gol atan ilk oyuncu oldu. “Stats Foot” ağının verilerine göre, Ronaldo daha önce Avrupa Şampiyonası’nda da 14 gol kaydetmişti.

Ronaldo, Avrupa Şampiyonası’nın tüm zamanların en golcü oyuncuları listesinde Fransız Michel Platini’nin 5 gol önünde birinci sırada yer alırken, Dünya Kupası’nda ise Arjantinli Lionel Messi’nin 8 gol gerisinde kalarak bu unvandan uzak duruyor.