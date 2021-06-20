Simone Inzaghi, Hakan Çalhanoğlu'nu Inter'e istiyor

Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu'na Milan'ın ezeli rakibi Inter talip oldu.

Geçtiğimiz sezon Serie A'da Juventus'un dokuz yıllık serisine son vererek şampiyon olan Inter'de teknik direktör Antonio Conte ile yollar ayrılmıştı. Conte'nin yerine göreve gelen Simone Inzaghi'ye güçlü bir vermek isteyen yönetim harekete geçti.

Sky Italia'da yer alan habere göre, Inter, Milan ile sözleşmesi sona eren ve henüz bir yere imza atmayan Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı. Yıldız oyuncu son olarak Katar kulübü Al-Duhail'den gelen yıllık sekiz milyon euro ve imza parası teklifini reddetmişti.

Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek isteyen bir diğer kulüp de Atletico Madrid'di. Son La Liga şampiyonu milli oyuncudan vazgeçerek Rodrigo De Paul ile ilgilenmeye başladı.

Eriksen'in durumu belli değil

Euro 2020'de oynanan Danimarka - Finlandiya karşılaşmasında kalbinden rahatsızlanan Cristian Eriksen'in durumu henüz belirsiz. Inter, bu durumu da göz önüne alarak bir b planı yapma zorunluluğu hissediyor.

Inter'den önce uzun yıllar Lazio'yu çalıştıran Inzaghi'nin eski takımının yıldız isimlerinden Luis Alberto'ya saha içinde verdiği görevi Hakan'a vermeyi düşünüyor. Takımlarını 3-5-2 oynatan başarılı çalıştırıcıya göre iki oyuncu benzer özelliklere sahip.

Hakan Çalhanoğlu geçen sezon ne yaptı?

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla Serie A'da 33 karşılaşmada görev alan 27 yaşındaki oyuncu, dört gol atarken 10 kez de asist yaptı.

Hakan tüm kulvarlarda ise 43 maçta görev yaptı. Bu maçlarda dokuz gol ve 12 asistlik bir performans sergiledi.