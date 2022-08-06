Milan'ın bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Danimarkalı stoperi Simon Kjaer Sportweek'e verdiği röportajda zorlu sakatlık günlerini ve Serie A'yı kazanmalarının ardından hissettiklerini açıkladı. Aralık ayının başında oynanan Genoa maçında çapraz bağları kopan deneyimli savunmacı, yeni sezon öncesinde Marsilya ile oynanan hazırlık maçıyla sahada dönmüştü.

"Kariyerim boyunca hiçbir zaman bu kadar ciddi bir sakatlık yaşamamıştım. Annem sakatlığım sürecinde ormanda yaşayan bir keşiş gibi yaşadığımı ve herkesten, her şeyden uzak olduğumu söyledi. Açık konuşmak gerekirse ben de öyle hissettim. Sabah 8'den akşam 8'e kadar terapi ve fizyoterapistlerle çalışıyordum ve o an takımla çalışmaya geri dönene dek tıpkı bir keşiş gibi sakallarımı uzatmaya karar verdim.

"Dört ay boyunca futbolun adeta fişini çektim. Maç bile izlemedim. Teknik direktörümüz Stefano Pioli ve takım arkadaşlarımla temas halindeydim ama bunun dışında bir şey yoktu. Milanello'ya gitmedim çünkü söyleyecek bir şeyim yoktu. Milan gerçekten bir aile ve burada olan herkesin iyiliğini istiyorum. Şampiyonluk 2.5 yıl önce takıma katıldığımda başlayan teknik ve zihinsel gelişimin bir sonucuydu. Geçen yıl sadece 11 maça çıktım ama şampiyonlukta katkım olduğunu hissediyorum çünkü bunu hep beraber başardık.

"24 ya da 26 yaşında olsaydım belki sakatlıktan daha hızlı dönebilirdim ama şu an vücudumun bana gönderdiği sinyallere saygı duymam gerekiyor. Geri dönmek için acele edersem bu esnemeye neden olabilir ve süreç bir ay daha uzar.