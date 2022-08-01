Simon Kjaer, Milan formasına sekiz ayın ardından dönüş yaptı

Aralık ayından bu yana sahalardan uzak olan Danimarkalı savunmacı için tünelin sonundaki ışık göründü.

Simon Kjaer, Milan formasıyla görev aldığı son maçtan tam sekiz ay sonra sahalara dönüş yaptı ve "daha fazla maçta oynaması gerektiğini" söyledi.

1 Aralık 2021'de Milan ile Genoa arasında oynanan Serie A mücadelesinde sakatlanan oyuncu sezonu kapatmak zorunda kalmıştı.

Ön çapraz bağlarının yırtılan Kjaer için uzun süreli bekleyiş nihayet sona erdi ve tünelin sonundaki ışık göründü.

Kjaer, Milan formasına nasıl dönüş yaptı?

Stefano Pioli'nin takımı, Pazar günü Marsilya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi ve mücadele 2-0'lık Milan galibiyeti ile sonuçlandı.

Karşılaşmanın 73. dakikasında oyuna dahil olan Simon Kjaer, sekiz aylık uzun bekleyişi sonlandırdı.

Danimarkalı oyuncunun sakatlığından önceki formuna dönüş yapması biraz zaman alacak ancak kendini Pioli'ye kanıtlayıp formanın sahibi olmak istiyor.

Simon Kjaer ne söyledi?

Marsilya karşısında sahalara dönüş yapan Simon Kjaer, maçın ardından Milan TV'ye şunları söyledi: "Çok mutluyum."

"Sekiz ay önce bunu asla söylemezdim, uzun bir yol ama aynı zamanda eğlenceliydi. Sekiz ay sonra takım arkadaşlarımın arasına dönmek güzel."

"İyi durumdayım belki maç temposuna henüz hazır değilim. Antrenmanlarda istediğin kadar çalış ama maçta oynamak çok farklı şeyler. Daha fazla maça çıkmaya ihtiyacım var."

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