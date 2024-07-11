Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın ayrılmasının ardından şarkıcı Simge Sağın'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan Aşkın Olayım şarkısı için dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Ünlü şarkıcı, Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile özdeşleşen şarkısı için bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında, "Başlıyoruz" ifadelerini kullanan Simge Sağın ayrıca Aşkın Olayım hashtagini kullandı.

Simge Sağın'ın bu paylaşımında göz kırpma emojisi kullanması da dikkat çekti.

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Mauro Icardi'ye bir mesaj mı?

Simge Sağın bu paylaşımı, özellikle sosyal medyada "Icardi'ye mesaj mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Simge Sağın, Aşkın Olayım şarkısının Mauro Icardi ile büyük çıkış yapmasının ardından geçen sezon sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk kutlamalarına Arjantinli yıldız ile birlikte çıkmıştı.

Ayrılığın ardından geldi

Simge Sağın'ın söz konusu paylaşımı, Mauro Icardi ile Wanda Nara'nın ayılığından yanlızca bir gün sonra geldi.

Simge Sağın ile Mauro Icardi'nin aşk yaşayıp yaşamayacağı merak ediliyor.

Bu arada Mauro Icardi, Galatasaray'ın Avusturya kampında sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.