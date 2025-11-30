Simge'den Icardi'yle aşk dedikodularına olay yanıt! Görüşmenin perde arkasını açıkladı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, ilk geldiği sezondan itibaren Simge'nin 'Aşkın Olayım' adlı parçasını attığı gollerden sonra büyük bir coşkuyla söylemiş ve şampiyonluğun ardından Simge'yle buluşmuştu.

Müzisyen Simge Sağın, Mauro Icardi'yle görüşmelerinin perde arkasını ve aralarında bir ilişki başlamasına yönelik iletişimin gerçekleşip gerçekleşmediğini açıkladı.

Ne oldu?

Wanda Nara ile yollarını ayırmasının ardından ise Mauro Icardi gönlünü, Arjantinli oyuncu ve model China Suarez'e kaptırmıştı.

Wanda Nara ile çalkantılı evliliğinin bitmesinin ardından adı Icardi ile aşk dedikodularına karış Simge Sağın, Saba Tümer'e konuk olduğu programda iddialara ilk kez net bir yanıt verdi.

Ne söylendi?

Saba Tümer'le programına konuk olan Simge, Tümer'in 'Icardi ile adınız çıktı falan, oldu mu bir şey?' sorusuna Simge, 'Yok hiç öyle bir yaklaşım olmadı. Yürüme durumu olmadı' diyerek aşk iddialarını son noktayı koydu.