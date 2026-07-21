Simeone özür diledi ve İspanya'yı tebrik etti: Bu acıyı anlatacak kelime yok

Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Giuliano Simeone, Dünya Kupası finalinde İspanya karşısında alınan 1-0'lık yenilginin ardından ülkesinin taraftarlarından "kupayı onlara getiremediği için" özür diledi ve şampiyonluğa ulaşan milli takımı tebrik etti.

Rodrigo De Paul'un yerine ikinci yarıda oyuna dahil olan Simeone, sosyal medya platformu "Instagram" hesabından paylaştığı ve saha zemininde çekilmiş bir fotoğrafının yer aldığı gönderide şunları söyledi: "Bu anlarda hissettiğim acıyı tarif edecek kelime yok. Sadece kupayı size getiremediğim için özür diliyorum."

Şöyle devam etti: "Dünya Kupası boyunca tribünlerden ve uzaktan gösterdikleri tüm destek için Arjantin taraftarlarına teşekkür ediyorum."

Atletico Madrid oyuncusu, teknik direktör Lionel Scaloni liderliğindeki milli takımdaki takım arkadaşlarına da bir mesaj göndererek şunları söyledi: "Her maçta kesinlikle her şeyi ortaya koydukları ve 46 milyondan fazla Arjantinli için canlarını dişlerine taktıkları için bu gruba teşekkür ediyorum."

İspanyol kulübünde teknik direktörlüğünü üstlenen ve Giuliano'nun Dünya Kupası'nda Arjantin ile oynadığı çeşitli maçları izleyen Diego Simeone'nin oğlu şunları belirtti: "Bugün hüzünlü bir an, ama eminim ki zamanla bu turnuvada birlikte yaşadığımız her şeyi gururla hatırlayacağız."

Giuliano Simeone mesajını, şampiyonluğa ulaşan milli takımı tebrik ederek şu sözlerle noktaladı: "Dünya Kupası için İspanya'yı tebrik ediyorum."

23 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2026 Dünya Kupası'nda üç maça çıktı; grup aşamasında Ürdün karşısında ve yarı finalde İngiltere karşısında ilk 11'de başladı, İspanya'ya karşı oynanan final maçında ise sonradan oyuna girdi.