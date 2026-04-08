Simeone, Barcelona maçı öncesinde iki pozisyonda kararsız

Atlético Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Camp Nou'da oynanacak Barcelona maçı için nihai kadro kararını henüz vermedi.

İki takım, La Liga'da Barça'nın 2-1 kazandığı karşılaşmadan birkaç gün sonra, Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında karşı karşıya gelecek.

Madrid ekibi Salı öğleden sonra Barselona'ya ulaştı. Takımda Jimenez, Barrios ve Cardoso gibi birkaç oyuncunun eksikliği bulunuyor. Bu oyuncular, çeşitli sakatlıklarından kurtulmak için Madrid'de kaldı.

Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre, Sloven kaleci Jan Oblak ise takımla antrenmanlara çıkıyor ancak henüz %100 hazır değil.

Kadroya gelince, Katalan gazetesi Simeone'nin bazı pozisyonlarda hala kararsız olduğunu belirtti: savunmada Molina veya Le Normand, sol kanatta Lukman veya Baena.

Gazete, Barcelona ile karşılaşacak Atletico Madrid'in kadrosunu şu şekilde tahmin etti:

Musso, Molina, Pobel, Hanko, Ruggeri; Giuliano, Yurente, Koke, Lukman; Griezmann ve Julian Alvarez.