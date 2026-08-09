Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Dünya Kupası finali ve yarı finalinde yer alan 10 milli oyuncusunun yokluğunda yeni sezonun yaklaşmasından duyduğu büyük endişeyi dile getirdi. Roji Blancos'un Asya turnesinin kapanışında Manchester City'ye yenilmesinin ardından, takımının turnuvanın başlamasına yalnızca 9 gün kala henüz bütünsel bir grup olarak birlikte antrenman yapamadığını vurguladı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Simeone, milli oyuncuların Dünya Kupası'ndaki katılımlarının ardından hak ettikleri izinleri kullandıklarını açıkladı; ancak takımın hazır olmamasından duyduğu endişeyi ifade etti.

Ciddi bir tonla şunları söyledi: "Açıkçası endişeliyim, çünkü turnuvaya yalnızca 9 gün kaldı. Ve henüz bir grup olarak birlikte antrenman yapamadık, hatta bir takım olarak oynayamadık. Kesinlikle bazı zorluklarla karşılaşacağız ve bunlara şimdiden hazırlanmamız gerekiyor."

Mağlubiyete rağmen maçta bir umut ışığı da vardı: Atletico'nun genç oyuncusu Jorge Dominguez'in parıltısı. İlk takımla ilk golünü kaydeden oyuncu, Simeone'nin dikkat çekici bir şekilde kendisini övmesine yol açtı. Teknik direktör, altyapı takımlarından yükselen bu oyuncunun takıma gerçek bir katkı sunabileceğini vurguladı.

Dominguez'in ilk takımla geleceğine dair Arjantinli teknik adam şöyle konuştu: "Onun önemli bir oyuncu olduğunun ve bize yardımcı olabileceğinin farkındayız. Bana göre futbolcuların yaşı için bir üst sınır yoktur. Kendilerini kanıtlayacak yeteneğe sahip değillerse, takımda yer almazlar. Bu şekilde devam ederse, gelişim halinde önemli bir oyuncuya sahip olduğumuz açıktır."

Simeone sözlerine şöyle devam etti: "Ona destek olmalı, oynatmakta acele etmemeli ve onu korumalıyız; ona sahip çıkacağız çünkü bize yardımcı olabilecek bir genç." Bu sözler, önümüzdeki sezon genç yeteneğe güvenme niyetine açık bir işaretti.

Arjantinli teknik adam ayrıca yeni transfer Kang In Lee'ye de değinerek, Koreli oyuncunun maçta birkaç dakika süre almasına rağmen uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Şöyle dedi: "İhtiyaç duyduğu ve takımın ihtiyaç duyduğu oyun ritmini yavaş yavaş bulacak. Kesinlikle tüm futbolcuların yaşadığı uyum sürecine, özellikle de fiziksel açıdan ihtiyacımız olacak."

Kang In Lee'nin oynayacağı mevki konusunda ise Simeone açık bir taktiksel esneklik göstererek şunları söyledi: "Bilmiyorum, çünkü sağ kanatta, iç sol kanatta, sol orta saha oyuncusu olarak ya da ofansif orta saha oyuncusu olarak oynayabilir. Sahip olduğu özellikler sayesinde farklı sistemlere uyum sağlayabilen bir futbolcu ve onu takıma fayda sağlayacağını düşündüğümüz mevkiye yerleştirmeye çalışacağız."