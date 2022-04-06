Bursaspor, 2010'da Süper Lig şampiyonu olarak tarih yazdığında bu unutulmayacak zaferin önemli mimarlarındandı Pablo Martin Batalla.

Ona, 'Bursa'nın Maradona'sı' desek haksız sayılmayız.

Sinsi ceza sahası koşuları, her seferinde kendisini unutturması, harika pasları ve tekniği ile Türk futbolseverlerin kalbinde taht kuran Arjantinli efsane, Süper Lig'in en iyi yabancı futbolcuları arasına çoktan girdi. Hatta Bursa'da 'Batalla Heykeli' bile var.

2009 yılında Velez Sarsfield'dan Bursaspor'a gelen Batalla, 2014'e kadar kulübün simge isimlerinden biri haline geldi.

Bu esnada bir şampiyonluk yaşadı. Aynı zamanda kulübün ve kendisinin ilk kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi sahnesinde, Valencia deplasmanında kulüp tarihinin bu organizasyondaki ilk golünü kaydederek tarihe geçti.

2014'te Bursaspor'un başında Daum vardı ve ipler gerildi. Alman hoca ile yıldızı bir türlü barışmayan Tangocu, Bursa'dan ayrılmak zorunda kaldı.

O dönemde Daum'un bir maçın devre arasında Batalla ve Pinto'ya bakarak, "Gece alemi yaparak takımını satan adamlar var" dediği iddia edilmişti ve bu haber şoke etkisi yaratmıştı.

Batalla'nın gidişi Bursasporlu taraftarları elbette çok üzdü. Ancak artık olan olmuştu.

Çin'in Beijing Guoan takımına transfer olan Arjantinli, burada iki sezon forma giydi fakat aklı hep Bursa'daydı. Giderken, "Türkiye'de Bursaspor'dan başka takımda forma giymem" diyerek de kulübe hissettiği aidiyet duygusunu vurgulamıştı.

Ve Daum gitti, Pablo geri döndü.

Tangocu, 2016'da 1.5 milyon euro karşılığında evine döndü ve formasını yeniden giymeye başladı.

Fakat o döndüğünde Bursaspor, eski Bursaspor değildi. Kümede kalma savaşı veriyordu ve 2010'da şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Batalla, 2016-2017 sezonunun son maçında Trabzonspor deplasmanında 69. dakikada golü atarak Bursaspor'u kümede tuttu.

İki sezon daha forma giyen Batalla, 2017-18 sezonunun son maçında Gençlerbirliği deplasmanında son maçına çıktı ve kulübe veda etti.

Arjantin'e dönen Pablo, kısa bir süre General Roca'da forma giyip 2020'de profesyonel futbol yaşantısını sonlandırdı.

Fakat 2021'de yolu yine Bursa'ya düştü ve teknik direktör Mustafa Er'in teknik kadrosunda yer aldı.

Ancak Mustafa Er'in sezonun henüz başında görevden ayrılmasının ardından o da görevi bıraktı ve Arjantin'e geri döndü.

Batalla'nın Bursaspor için ne anlam ifade ettiğini, onun adına yapılan heykelden anlayabilirsiniz. Her ne kadar eski takım arkadaşı Ali Tandoğan heykel konusunda, "Batalla’nın heykeli dikildi. Bence o kadrodan herkesin heykelinin dikilmesi lazımdı. Tek başına bir oyuncu yapmadı bu başarıyı. Bütün takım yaptı. Bu üzüntü verici" dese de, Pablo'nun yeri Bursa'da gerçekten çok ayrı.

Bursaspor'da 250 maça çıkıp 68 gol, 79 da asist yapan Batalla, şimdilerde Arjantin'de antrenörlük kariyerini inşa etmekle meşgul.

Daha fazlası için:

Manchester City'nin yıldızı Kevin De Bruyne ile eşi Michele De Bruyne aşkı sosyal medyada, arkadaşının zoruyla başladı