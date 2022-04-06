30 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu, 2015 yılında Wolfsburg'dan 55 milyon sterlinlik sansasyonel bir transfer hamlesinden bu yana City'de inanılmaz bir başarı elde etti.

De Bruyne, kulüple birlikte üç Premier Lig şampiyonluğu, beş Lig Kupası ve bir FA Kupası kaldırarak City'nin başarısının ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Cityli oyun kurucu, iki kez PFA Oyuncuları Yılın Oyuncusu ödülünü ve 2019-20 sezonu için Premier Lig’de Sezonun Oyuncusu seçilerek bireysel başarı elde etti.

De Bruyne, tüm başarısını eşi Michele De Bruyne'ye borçlu olduğunu düşünüyor.

Belçikalı yıldız, çarpıcı modelle olan aşk hikayesinin Werder Bremen’de oynadığı yıllarda başladığını açıkladı.

Yıldız futbolcu, Michele'in tweetlerinden birini favorilerine eklediğini ve bu durumu arkadaşının fark ettiğini vurguladı.

Ne söylendi?

The Players' Tribune'ye konuşan De Bruyne şunları söyledi:

"Muhtemelen asla yüksek sesle ifade etmediğim şekilde gelişmeme neden oldu.

"Bu o kadar utanç verici bir hikaye ki anlatmakta tereddüt ediyorum! Ama sana dürüstlük sözü verdiğime göre, sanırım anlatmak zorundayım. Zaten oldukça komik.

"Bir tweet ile başladı. O zamanlar sadece birkaç bin takipçim vardı, çünkü hala Werder Bremen'de kiralıktım.

“Bir maç ya da herhangi bir şey hakkında bir tweet attım ve bu güzel kız bunu beğendi.

"O zamanlar bekardım ve arkadaşım bunu fark etti. 'İyi bir kıza benziyor, hayır? Ona bir mesaj göndermelisin' dedi.

"Ve ona kelimenin tam anlamıyla 'Hayır, hayır, hayır. İnsanlar beni sevmiyor. Beni anlamıyorlar. Cevap vermiyorlar' dedim.

"Telefonumu aldı ve bir mesaja dokunmaya başladı. Bana telefonu gösterdi ve 'Haydi, gönder'e basabilir miyim?' dedi.

"Ama çok şükür, ona mesajı gönderdi ve o cevap verdi. Birkaç ay boyunca birbirimizi kısa mesajla tanıdık. Onu tanıdıktan sonra benim için her şey çok daha kolay oldu, bu yüzden o andan sonra daha iyi hissettim.

"Gerçekten çok güzel bir şeydi. Hayatımı pek çok yönden değiştirdi. Dürüst olmak gerekirse, onsuz ne yapardım bilmiyorum."

De Bruyne ve Michele'in ilişkileri 2014 yılında başladı ve ilk oğulları Mason Milian De Bruyne, 2016'da dünyaya geldi.

Çiftin, ikinci oğlu Rome De Bruyne 2018'de, ilk kızları Suri De Bruyne ise 2020'de doğdu.

2017'de İtalya'da Michele ile evlenen De Bruyne, futbolcu eşinin hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olmak için bazı fedakarlıklar yaptı.

"19 yaşındayken benimle taşınmak, hayalimi gerçekleştirmeme yardım etmek için her şeyini feda etti" diyor Belçikalı yıldız ve ekliyor:

"Bu yolculukta birlikteydik. Bir bakıma ona hayranlıkla bakıyorum.

“Kabuğumdan çıkmamı sağladı ve onun, bazı şeyleri halletme şekli bile gerçekten olağanüstü.”

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