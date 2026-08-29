Jude Bellingham, beklenen performansı sergileyemediği iki sezonun ardından Real Madrid'de alışılmış seviyesine geri dönmeye başladı. İngiliz orta saha oyuncusu sezonun başından itibaren dikkat çekici bir görüntü ortaya koydu; Espanyol'un filelerine bir gol attıktan sonra Real Sociedad karşısında Mbappe ve Vinicius Junior'a iki belirleyici gol hazırlayarak parladı.

Bellingham, Real Madrid'in resmi medya kanallarına verdiği röportajda, yeni rolünün ona yeteneklerini gösterebilmesi için daha fazla alan tanıdığını söyleyerek şunları belirtti: "Yeniden daha fazla özgürlük hissediyorum; ne zaman geriye çekileceğime, ne zaman öne çıkacağıma ya da ceza sahasının içine sızacağıma karar verme konusunda daha fazla özgürlüğe sahibim."

İngiliz milli oyuncu şunları ekledi: "Bunun benim için en iyi mevki olduğunu düşünüyorum, çünkü tüm yeteneklerimi ortaya koymama olanak sağlıyor. Bana duyduğu güven ve bu şekilde oynama fırsatı verdiği için teknik direktöre gerçekten minnettarım."

Bellingham, güçlü bir başlangıcın, takımın Şampiyonlar Ligi mücadelelerinin de start almasıyla birlikte maçların yoğunlaştığı bir döneme girmesinden önce önemli bir adım olduğunu belirtiyor ve önümüzdeki dönemde olumlu ivmeyi korumanın gerekliliğinin altını çiziyor.

Şunları söyledi: "İvme oluşturmak son derece önemli. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nin başlamasıyla birlikte maçların üst üste geldiği zor bir dönem geliyor ve iyi bir başlangıç yapmış olmak güzel." Bellingham, çok sayıda yeni oyuncunun katılmasının, onlara takıma uyum sağlamaları için zaman tanımayı gerektirdiğine de dikkat çekti.

İngiliz orta saha oyuncusu, yeni gelenlerin hızlı bir şekilde adapte olmasını övdü ve Real Madrid gibi büyük bir kulübe büyük bir baskı altında, üstelik yeni bir teknik direktör ve yeni bir ekiple geçiş yapmanın zorluğuna rağmen soyunma odasında ve sahada olumlu bir izlenim bıraktıklarını vurguladı.

Bellingham ayrıca takımın topyekûn gelişimine de dikkat çekerek, güçlü baskı yapmanın ve topu kaybettikten sonra hızlıca geri kazanmanın, Real Madrid'in sezon başında daha iyi bir görüntü sergilemesine yardımcı olan en önemli unsurlar arasında yer aldığını değerlendirdi.