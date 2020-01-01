Silviu Lung: Galatasaray veya Beşiktaş fark etmez

Kayserispor ile olan sözleşmesi sona eren Rumen kaleci Silviu Lung geleceği hakkında konuştu.

Ülkesinin basınına açıklamalarda bulunan Silviu Lung, kariyerine ’de devam etmek istediğini söyledi.

31 yaşındaki kaleci yaptığı açıklamada “ ile sözleşmem sona erdi. Bakalım nasıl bir teklif yapacaklar. Türkiye’de kalmak istiyorum. Kayseri’nin beni ne kadar sevdiğini göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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Başka kulüplerin de kendisi ile ilgilendiğini söyleyen Lung, “Başka kulüplerle de görüşmeler oldu. Kayserispor’dan yeni sözleşme teklifi bekliyorum. Sevildiğiniz ve takdir edildiğiniz bir yerden ayrılmak kolay değildir” dedi.

Daha fazla takım

Yerli basında ismi büyük takımlarla anılan Lung bu iddialar içinse “ veya Beşiktaş fark etmez. İki takıma da aynı gözle bakıyorum. Kendim ve ailem için en iyi olan tercihi yapacağım. Bu ülkeye alıştım, dilini öğrendim. Bu saatten sonra başka bir ülkeye gitmek zor olur. Türkiye güzel bir ülke. Süper Lig bana uyuyor. Devam etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kayserispor’un 2017 yazında Astra’dan transfer ettiği Lung, geride bıraktığımız sezonda 124 kurtarışla bu alanda ligin zirvesinde yer aldı.