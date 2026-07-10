Silah bolluğu... İspanya, Mısır ve Fas'ın rekoruna ulaştı

İspanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nda hücumdaki çeşitliliğini artırdı. Fabian Ruiz, bugün Cuma günü çeyrek final maçında 30. dakikada Belçika kalesine “La Roja”nın golünü attı.

Ruiz’in golüyle, bu yılki Dünya Kupası’nda İspanya adına gol atan farklı oyuncu sayısı 6’ya yükseldi. Bu oyuncular şunlar: Mikel Oyarzabal, Pedro Porro, Lamine Yamal, Alex Baena, Mikel Merino ve son olarak Fabián Ruiz.

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Böylece İspanya, istatistik ağı "Squawka"ya göre, bu turnuvada 6 farklı golcüye sahip olan Arjantin, Hırvatistan, Mısır, Fas, Japonya ve ABD milli takımlarıyla eşitlendi.

Bu rakamı sadece Belçika ve Almanya milli takımları aşıyor; her ikisi de 2026 Dünya Kupası'nda 7 farklı golcüye sahip, bu da bu takımların hücum seçeneklerindeki büyük çeşitliliği yansıtıyor.



