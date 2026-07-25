Polonya ekibi Stal Mielec'in oyuncusu Seif Derviş, devam eden yaz transfer döneminde El Hüseyin İrbid kapısından Ürdün Ligi'ne dönmeye yaklaştı.

Bir önceki sezon El Hüseyin İrbid ile Ürdün Ligi şampiyonluğu yaşayan Derviş, mevcut dönemde Ürdün futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olarak görülüyor.

Derviş, Polonya'da profesyonel olarak forma giyen ilk Ürdünlü oyuncu oldu. 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz yaz bonservissiz olarak Polonya ekibi Stal Mielec'e transfer oldu; ancak bu sezon yine Polonya Birinci Lig takımı Stal Rzeszów'a kiralandı.

Kooora'nın öğrendiğine göre Derviş, Polonya kulüplerinden gelen tekliflerin yanı sıra El Hüseyin İrbid ve El Faysali'den olmak üzere iki Ürdün teklifi de aldı; ancak oyuncu eski kulübüne dönmeyi tercih etti.

Sözleşmenin nihai şekli üzerinde anlaşmaya varılmasının ardından Derviş'in önümüzdeki birkaç saat içinde El Hüseyin İrbid'e transferinin sözleşmesini imzalaması bekleniyor.

Oyuncu, 2027 Asya Kupası finallerinde yer alma hedefiyle, Ürdün Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Badou Zaki'nin dikkatini çekmek amacıyla yerel lige dönmek istiyor.

Derviş'in menajeri Tadeu Martins, Kooora'ya yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Seif'in Avrupa'daki ilk sezonu son derece dikkat çekiciydi. Sahada eşsiz bir enerjiye sahip bir oyuncu ve yakında Orta Doğu bölgesinin en iyi oyuncularından biri olacağına eminim."

Martins şöyle devam etti: "Stal Mielec'in sahibi, Polonya'daki birinci lig takımlarından biriyle anlaşmaya varmıştı; ancak bazı sorunlarla karşılaşıp görevinden ayrılmasının ardından transferi tamamlamak artık mümkün olmadı."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca masamızda başka teklifler de vardı; bu nedenle özellikle Asya Kupası'ndan önceki bir yılda Seif için en iyi seçeneği dikkatle değerlendirmemiz gerekiyordu."

Martins, Ürdün'e dönmenin oyuncu için faydalı olabileceğini, çünkü bunun ona Ürdün Milli Takımı'na aday olabilecek oyuncuların yanında oynama ve milli takım ortamına yakın kalma fırsatı vereceğini açıkladı.

Sözlerine şöyle devam etti: "Seif'le oturup geleceği için en iyi olanın ne olacağını konuştuk. Elbette menajeri olarak kariyeriyle çok ilgileniyorum ve o beni ağabeyi gibi görüyor. Ancak nihai karar her zaman onun kararı olur."

Martins açıklamalarını şöyle noktaladı: "Rakip bir Ürdün kulübünden bir teklif almıştık; bu, El Hüseyin İrbid taraftarlarının duygularını incitebilecek bir durumdu, ancak Derviş onlara saygısından dolayı bu kararı almayı reddetti."