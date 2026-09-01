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Çeviri:

Şibi'yi göklere çıkardı: Mokwena, Real Madrid'e Mısırlı bir oyuncu önerdi!

M. Lasheen
Al Masry SC - Pyramids FC
Al Masry SC
Pyramids FC
Premier Lig
M. Chibi
Mısır
Fas

O kim?

Mısır ekibi Pyramids'in teknik direktörü Güney Afrikalı Rulani Mokwena, takımını Mısır Premier Ligi'nin üçüncü haftasında El Masry karşısında (1-0) galibiyete taşıyan Mısırlı orta saha oyuncusu Muhannad Lashin'i, yeteneklerinin başta Real Madrid olmak üzere dünyanın en büyük kulüplerinden birinde oynamaya elverişli olduğunu belirterek övgüye boğdu.

Mokwena maçın ardından, Lashin'in olağanüstü kapasiteye sahip olduğunu söyledikten sonra ona dikkat çeken bir övgüde bulunarak şunları söyledi: "Lashin harika bir oyuncu, Real Madrid'de oynayabilir, belki daha genç olsaydı."

Güney Afrikalı teknik direktörün açıklamaları, Pyramids'in ligdeki kusursuz başlangıcının ardından geldi. Takım ilk üç maçını da kazanarak 9 puana ulaştı ve tam puanla lig tablosunun zirvesine yerleşti.

Mokwena'nın Pyramids oyuncularına yönelik övgüsü Lashin'le sınırlı kalmadı; kaleci Ahmed El Shenawy'yi muhteşem ve hata yapmayan bir kaleci olarak nitelendirdi, ayrıca Ahmed Sami ve Mahmoud Marei ikilisini Mısır Ligi'nin en iyi savunma ikilisi olarak değerlendirerek oyun kurma ve topu arkadan çıkarma becerilerini övdü.

Mokwena, Sami ve Marei'nin Mısır Milli Takımı'na çağrılmamasını sorgulayarak Hossam Hassan yönetimindeki teknik heyete açık bir mesaj verdi, ayrıca Faslı Mohamed El Chibi'yi de Mısır Ligi'nin en iyi oyuncuları arasına yerleştirdi.

CAF Champions League Qualification
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Gor Mahia
GOM
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Pyramids FC
PYR
Premier Lig
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Petrojet-Suez
PET
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Al Masry SC
ALM

Ancak teknik direktörünün en dikkat çekici sözleri Lashin'e nasip oldu. Mokwena, Mısırlı orta saha oyuncusunda yerel liginin sınırlarını aşan özellikler gördü ve teknik kapasitesinin onu dünya çapındaki zirve kulüpleri seviyesinde oynamaya muktedir kıldığını düşündü.

Lashin, Mısır Milli Takımı ile geniş bir uluslararası tecrübeye sahip. Firavunlar'ın Dünya Kupası'ndaki serüveninde temel unsurlardan biri olmuş ve Arjantin karşısında dramatik bir mücadelede elenmeden önce son 16 turuna ulaşma başarısını elde eden kuşağın içinde yer almıştı.

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