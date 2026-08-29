Bayern Münih'in yıldızı Faslı İsmail Es-Sayibari, bu yaz Hollanda ekibi Eindhoven'den katıldığı Bavyera kulübünde şu ana kadar en beğendiği oyuncuyu açıkladı.

Es-Sayibari, dün cuma günü Bundesliga açılışında Stuttgart'ı ezici bir skorla (5-1) mağlup ettikten sonra "Sky Sport - Almanya" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Harry Kane (en beğendiğim oyuncu). Bunu daha önce arkadaşlarımla da tartışmıştım... Harry basitçe en iyi santrfor. Ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum."

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61. dakikada oyuna giren Es-Sayibari, Alman Ligi'ndeki ilk maçında dikkat çeken bir performans sergiledi ve Aleksandar Pavloviç ile Luis Diaz'a birer gol pası verdi.

İstatistik ağı "Opta"'ya göre Es-Sayibari, Bundesliga'daki ilk maçında oyuna sonradan girip iki gol pası veren, 26 Eylül 2007'de Toni Kroos'tan bu yana Bayern Münih tarihindeki ilk oyuncu oldu.

Es-Sayibari ne sundu?

Belçikalı teknik direktör Vincent Kompany, Faslı milli futbolcuyu Nathaniel Brown'ın yerine oyuna sokarak Stuttgart karşısında ikinci yarıda Bavyera ekibinin ritmini değiştirmesine katkı sağladı.

82. dakikada Es-Sayibari ceza sahası içinde ilerledi ve Stuttgartlı bir savunma oyuncusunun müdahalesinden muhteşem bir çalımla kurtuldu, ancak şut çekmek yerine pas vermeyi tercih etti; topu yakın mesafeden kolayca ağlara gönderen Aleksandar Pavloviç'e ortaladı ve Bayern'in dördüncü golü geldi.

Es-Sayibari, 90+2. dakikada beşinci golün de pasını verdi. Topu Stuttgart'ın kendi yarı sahasında kestikten sonra Tom Bischof'tan alan Faslı yıldız, kaleciyle karşı karşıya kalıp sol köşeye vuran Luis Diaz'a pas verdi ve ev sahibi ekibin beşlisini tamamladı.

Faslı yıldız, geçtiğimiz cumartesi Alman Süper Kupası'nda Bavyera devinin Borussia Dortmund'u (2-1) mağlup ettiği ilk maçında da yedek olarak sahaya çıkmıştı.

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