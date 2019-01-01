Shinji Kagawa: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum

Shinji Kagawa, Japon basınına yaptığı açıklamada kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmek istediğini belirtti.

Shinji Kagawa, kariyerine siyah beyazlılarda devam etmek istiyor.

Devre arasında 'dan Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Kagawa, gösterdiği performansla hem yönetimin hem taraftarın gönlünü kazandı.

30 yaşındaki futbolcu Japon basınına yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ve burada kalmak istediğini belirtti:

"Burada daha çok şans bulacağıma inanıyorum. 6 maç kaldı. Beşiktaş'ta kalmayı isterim. Buraya gelerek doğru bir tercih yaptım. Transfer konusunda olumsuz hiçbir düşüncem yok."

Japon futbolcu Süper Lig'de forma giydiği 8 maçta 3 gol attı, 1 asist yaptı.