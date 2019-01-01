Shinji Kagawa, Beşiktaş'ta kalacak mı? Menajeri açıkladı

Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'dan kiraladığı Shinji Kagawa için menajeri, siyah beyazlı kulüpteki kaderini oyuncunun kendisi belirleyeceğini söyledi.

Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada 2 gol atan Shinji Kagawa için siyah beyazlı taraftarların en çok merak ettiği sorulardan biri netlik kazandı.

NTV'ye konuşan Japon futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, siyah beyazlıların Boruissia Dortmund ile yaptığı kiralama anlaşmasında satın alma opsiyonunun olmadığını açıkladı.

Kararı sezon sonunda Kagawa'nın vereceğini söyleyen Ergezen, şöyle konuştu:

"Kagawa kalmak isterse Dortmund'un zorluk çıkaracağını sanmıyorum. Sezon sonunda Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi kalacak. Bu durum, Beşiktaş'ın avantajına olabilir. Eğer Kagawa kalmak isterse iki kulüp arasında anlaşma zemini oluşabilir. Kagawa'nın kararı belirli olacaktır."