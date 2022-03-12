Cristiano Ronaldo futbol tarihinin en golcü oyuncusu oldu

37 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Tottenham karşısında hat-trick yaparken 807 golle futbolda tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

CRISTIANO RONALDO HAT-TRICK YAPTI ⚽️ ⚽️ ⚽️ pic.twitter.com/8jKH2Crd0K — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 12, 2022

Premier Lig'in 29. haftasında Manchester United evinde Tottenham'ı konuk etti ve Kırmızı Şeytanlar sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Ralf Rangnick'in ekibinin üç golü de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Cristiano Ronaldo ne başardı?

Manchester United formasıyla son olarak 26 Şubat'ta Watford karşısında ilk 11'de yer alan Cristiano Ronaldo, Tottenham mücadelesine kadroda başladı.

CRISTIANO RONALDO KARİYERİNDEKİ 805. GOLÜ KAYDETTİ 💥pic.twitter.com/6h0pznqiQF — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 12, 2022

Uzun bir aranın ardından ilk 11'e dönen Portekizli yıldız karşılaşmanın 12. dakikasında gol perdesini açtı ve takımını 1-0 öne geçirirken kariyerinin 805. golünü attı.

Tottenham, 35. dakikada Harry Kane'in penaltıdan kaydettiği gol ile beraberliği yakalasa da Cristiano Ronaldo, 38. dakikada yeniden sahneye çıktı ve durumu 2-1'e getirdi.

Tottenham, 72. dakikada Maguire'ın kendi kalesine attığı gol ile beraberliği yeniden yakaladı.

Ancak Cristiano Ronaldo, 81. dakikada hat-trick yaptı ve takımını 3-2 öne geçirdi.

Mücadelede kariyerinin 807. golünü kaydeden Portekizli yıldız adını futbol tarihine yazdırdı.

Cristiano Ronaldo, 806 golle tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu 🤯 pic.twitter.com/aQXPc3Jw29 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 12, 2022

Cristiano Ronaldo, 807 gol ile tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. Manchester United'ın yıldızından önce bu rekor, 805 gol ile Josef Bican'a aitti.

8⃣0⃣7⃣ gol!



Cristiano Ronaldo emekli olduğunda kaç golü olur? 🤔 — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) March 12, 2022

Rangnick ile Ronaldo'nun arası nasıl?

Sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan Alman taktisyene, Ronaldo'nun 2021-22'de ilk dörde girmek için mücadele ettiği bir kulüpte hayal kırıklığına uğramış görünüp görünmediği üzerine soru soruldu.

Rangnick, "Bilmiyorum, ona mutlu olup olmadığını sormadım. Benim için tekrar formda olması önemli. Yarın hangi diziliş ve kadroyla oynayacağımızı göreceğiz."

Ronaldo'nun birçok soru üreten Portekiz gezisiyle ilgili şunları söyledi:

"Geriye bakmak mantıklı değil, her şeyi önceden gözden geçirmek hiç mantıklı değil. O ve Edi Cavani antrenmana geri döndüler ve yarın için müsaitler."

Ronaldo, 2021 yazında United'a dönerken iki yıllık bir sözleşme imzaladı ve bu sezon 30 maçta 15 gol attı.

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