Sherida Spitse, NOS stüdyosunda herkesi hayrete düşürdü: “Eğer bu bir sorun yaratmazsa…”

NOS stüdyosundaki analizden anlaşıldığı üzere, Dünya Kupası sekizinci finallerinde oynanan Brezilya - Norveç maçının ilk yarısı pek de kayda değer değildi. Ancak Sherida Spitse, yaptığı yorumla ortalığı iyice karıştırdı.

Maç şimdilik kontratak futboluyla şekilleniyor. “Cruijff, Hollanda’nın Fas’la oynadığı maçın ardından mezarında ters dönmüşse, Pelé de bu akşam aynı şeyi yapıyordur,” diye söze başlıyor Pierre van Hooijdonk.

“Brezilya gerçekten sadece kontratak yapıyor. Eskiden neşeli hücum oyunlarıyla bizi sık sık hayran bıraktıkları o Brezilya’dan artık geriye hiçbir şey kalmadı. Evet, bu Ancelotti’nin İtalyan dokunuşu,” diye sonlandırıyor Van Hooijdonk.

“Son derece kaliteli bir kadroya sahipler, ama onlar da riske girmeye korkuyorlar. Pek çok takım gibi,” diyor Van Hooijdonk. Youri Mulder ise Norveç’ten de rahatsız oldu. “Şu paslaşmalar, insanın kafasını allak bullak ediyor. Sørloth ve Haaland varken, serbest vuruşlar bile kısa atılıyor… Aklından ne geçiyor bu adamların? Öne çıkıp gol atmak istemez misin?”

Spitse ise üzerine bir de ekliyor. “Kadın futbolunun temposu, değil mi?” diye tepki gösteriyor. Sunucu Gert van ‘t Hof kulaklarına inanamıyor. “Ne diyorsun sen?! Sherida Spitse!”

“Bu konuda her zaman şikayetlerimiz olur, ama bu da hiç iyi değil,” diye ekliyor Spitse. “Eğer bu bir tartışma yaratmazsa…,” diye bitiriyor Van ‘t Hof.