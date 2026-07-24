Luciano Valente, Giovanni van Bronckhorst’un Feyenoord’daki ilk haftaları hakkında olumlu düşünüyor. Özellikle de babasının teknik direktörlük görevinden ayrıldığını gören Shaqueel van Persie için bu sürece alışmak biraz zaman alıyor.

Valente, ESPN'e yaptığı açıklamada, "Shaqueel bununla çok iyi başa çıkıyor, bunu ondan da görüyorsunuz. Bu konuda zaman zaman onunla konuştum. O da diyor ki: sonuçta ben sadece bir futbolcuyum. Shaqueel aslında benim her zaman söylediğim şeyin aynısını anlattı: futbolda zaman zaman bir teknik direktörün ayrılması gayet normal" ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncusu, "Onun için bu durum özel, çünkü söz konusu olan kişi tabii ki babası" diyerek sözlerini sürdürdü. "Bu yüzden daha da büyütülüyor. Ama o bununla gerçekten çok iyi başa çıkıyor. Bu açıdan ona yardım etmemiz bile gerekmedi."

Valente, Van Bronckhorst’un takımın başında olmasından oldukça memnun. "Gerçekten pozitif bir enerji hissediyorum. Takım olarak yaptıklarımız konusunda çok olumluyum. Antrenmanların seviyesi yüksek ve tempo son derece yüksek. Bu da futbolu daha keyifli hale getiriyor."

"Neredeyse bütün hafta antrenman yapıyorsunuz ve hafta sonunda da çoğu zaman bir maç oluyor. Antrenmanlarda ve saha dışında atmosferi birlikte iyi tutmanız gerekiyor. O zaman çok güzel bir sezon olabilir. Bunun şartları kesinlikle mevcut" diyen umutlu Feyenoordlu sözlerini sürdürdü.

Valente’nin Van Persie ile iyi çalışabilmiş olması, Van Bronckhorst ile ilişkisinde bir sorun oluşturmuyor. "Hayır, bunu zor bulmuyorum. Bu konuda her zaman dürüst olurum. Daha önce de sık sık söylediğim gibi: Robin van Persie ile aram iyi, şimdi de Gio ile öyle. Sonuçta siz bir futbolcusunuz ve birbirinizi gözetmeniz, birbirinize yardım etmeniz gerekiyor."

"Şampiyon olmak istiyoruz ve bunun için birbirinizle fikir alışverişi yapmanız gerekiyor. Futbolda işlerin nasıl yürüdüğünü biliyorum, bu yüzden bir görevden almayı daha hızlı kabullenebiliyorsunuz. Böyle şeyler oluyor. Sonuçta herkes yeniden kendi yolunu ve yerini buluyor, sonra da birbiriniz için en iyisini diliyorsunuz" diyerek Feyenoord’un orta saha oyuncusu sözlerini tamamladı.