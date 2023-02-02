Dünyaca ünlü popçu ile ilişkisi biten efsane stoper, eleştirilerin hedefindeydi.

Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan isimlerinden ikisi olan Gerard Pique ve Shakira, gündemden düşecek gibi görünmüyor.

Çünkü Barcelona’nın eski stoperine, şimdiki sevgilisi Clara Chia için Shakira'yı bıraktığı için tepkiler sürüyor.

Efsane stoper, katıldığı ödül töreninde seyircilerden hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.



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Ne oldu?

Kariyerinde Dünya Kupası da dahil olmak üzere birçok kupa kazanan ve başarılar yaşayan Pique, şimdilik bu başarılarıyla gündemde değil.

Efsane stoper, dünyaca ünlü pop yıldızı Shakira'dan tartışmalı bir şekilde ayrılmasının ardından birçok kişi tarafından eleştirilerin odağındaki isim oldu.

Pazar günü TheGrefg tarafından, İspanya'da ve İspanyolca konuşulan diğer ülkelerde bulunan içerik oluşturucularıyla Meksika’da düzenlenen kutlama Pique için iyi geçmedi.

Pique, Twitch ödül töreninde kalabalık tarafından büyük bir tepkiye uğrayarak bir süre yuhalandı ve seyircilerin dalga konusu oldu.

Olaylar Mexico City'de gerçekleşti ve Pique, yuhalanmasının ardından neye uğradığını şaşırdı.

Böylece, Meksika’da çok fazla hayranı olduğu bilinen Shakira, bir dünya yıldızı olduğunu bir kez daha Pique’ye kanıtladı.

twitch.tv/kingsleague / imago images



Öte yandan Pique ve Shakira, iki oğulları için çok gergin bir velayet savaşına girdiler, ancak Shakira’nın çocukları Milan ve Sasha ile birlikte Miami'ye taşınması bu tartışmayı bitirdi.

İkili arasında devam eden atışmada Shakira, Pique’nin genç sevgilisine cephe alarak “İki 22'ye değerim.

“Bir Ferrari'yi, Twingo ile takas ettin. Bir Rolex'i bir Casio’ya değiştin” ifadelerini kullanmıştı.

Pique ise kendisine yöneltilen sözlerin ardından, bir Twingo ile Kings League futbol turnuvasına gitti ve Casio ile bir sponsorluk anlaşması imzaladı.