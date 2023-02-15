Shakira'dan Gerard Pique'ye Sevgililer Günü göndermesi: "Eski sevgilimi öldürebilirim, sonra da yeni sevgilisini"

Shakira, TikTok hesabında paylaştığı Sevgililer Günü videosunda Barcelona'nın eski yıldızı Gerard Pique'ye kızgın gibi görünüyor.

Uzun süredir birlikte olan çift geçtiğimiz aylarda ayrıldı

Shakira şarkılarıyla gönderme yapıyor

Pique ise Clara Chia ile ilişkisini herkese ilan etti

NE OLDU? Shakira, Sevgililer Günü için TikTok'ta bir video yayınladı. Videoda SZA şarkısı "Kill Bill"in nakarat bölümünü kullandı. Shakira'nın videosunda kullandığı şarkının sözleri şu şekilde: "Eski sevgilimi öldürebilirim, iyi bir fikir değil / Sonra da yeni sevgilisini, nasıl bu hale geldim / Eski sevgilimi öldürebilirim, yine de onu hala seviyorum / Hapishanede olmayı yalnız olmaya tercih ederim"

BÜYÜK RESİM: Shakira'nın bu sözlerle eski sevgilisi Gerard Pique'ye gönderme yaptığı açık. Barcelona'nın eski kaptanı ise Clara Chia ile ilişkisini geçtiğimiz günlerde ilan etti.

DAHA FAZLASI: Shakira, Pique ile ayrıldıktan sonra çıkardığı şarkısında da eski sevgilisine gönderme yapmıştı. Shakira'nın şarkısının sözleri şu şekilde: “Yedeğim olduğu varsayılan kişiyle sana iyi şanslar dilerim / Sana ne olduğunu bilmiyorum bile / O kadar tuhafsın ki seni tanıyamıyorum bile / Ben iki tane 22’lik kıza değerim / Bir Ferrari’yi bir Twingo ile takas ettin / Bir Rolex’i bir Casio ile takas ettin"

GERARD PIQUE NE DEDİ? Gerard Pique ise Shakira'ya, "Casio'yu ömürlük kullanırsın" sözleriyle yanıt vermişti. Ayrıca Twingo marka bir araca binerken görüntülendi.