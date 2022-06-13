Pique ve Shakira'nın hukuk ekipleri, her ikisi için de tatmin edici bir anlaşma arayışı içindeler.

Gerard Piqué'nin Shakira'ya olan sadakatsizliği şu sıralar en çok tartışılan konulardan biri. Her gün futbolcunun haftalardır ilişki yaşadığı muhtemel kişiyle ilgili bilgiler ve detaylar ortaya çıkıyor.

Informalia, çiftin ilişkisine karışan üçüncü kişi hakkında daha fazla ayrıntı açıkladı.

Piqué, söz konusu genç kadınla Barselona'daki bir gece kulübünde tanıştı. Bazı bilgiler onun garson olarak çalıştığını ve oyuncu Riqui Puig ile arkadaş olduğunu gösteriyor.

Kadının baş harflerinin C.C olduğu söyleniyor. Ayrıca futbolcunun bulunduğu bölge olan Katalonya'da yaşadığını da bildirdiler.

Barcelona'nın yıldız stoperi, bu kişiyle basit bir romantizmden daha fazlasını yaşıyor gibi görünüyor.

Öyle ki Pique'nin genç yeni sevgilisine "Sen benim first lady'msin" dediği öğrenildi.

Ayrılık süreci

Shakira ve Piqué ayrılma sürecindeler. Her iki tarafın hukuk ekipleri, her ikisi için de tatmin edici bir anlaşma arayışı içinde olacaklar.

Çocuklarının velayeti, şu an için en büyük konu gibi görünüyor. Shakira, medya gürültüsünden uzaklaşmak ve yeni bir hayat inşa etmek için başka bir ülkeye taşınmayı ve İspanya'yı terk etmeyi planlıyor.

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