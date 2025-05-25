Shakhtar Donetsk yolundaki Arda Turan'ın sözleşme detayları belli oldu

Eyüpspor'a veda eden Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile sözleşme detayları belli oldu.

Arda Turan geçen sezon Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkardı

Sezon sonunda takıma veda etti

Ukrayna yolunda

NE OLDU? Geçtiğimiz sezon Eyüpspor'la birlikte 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Arda Turan, Eyüpsultan ekibini 100 yılı aşkın tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkarmıştı. Bu sezon da ligde 6. sırada yer alarak Eyüpspor'u Avrupa kupalarına gitmeye yaklaştıran Arda Turan, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile el sıkıştı.

BÜYÜK RESİM: Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile her konuda anlaşma sağladığı söyleniyor. Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Ayrıca Arda Turan'ın, Shakhtar'dan senelik 2 milyon euro alacağı iddia ediliyor.

SIRADA NE VAR? Eyüpspor ile teknik direktörlük kariyerine atılan Arda Turan, ilk yurt dışı macerasına atılıyor. Eyüpspor’un teknik direktörü Arda Turan, Antalyaspor karşısında çıktığı son maçla İstanbul ekibine veda etti.

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NE SÖYLENDİ? Sahaya oğlu Hamza ile birlikte çıkan Arda Turan, “Önümüzde yurt dışından 4 teklif var. Yeni görevimize başlamadan önce bu teklifleri değerlendireceğiz. Hedefimiz her zaman daha iyisini yapmak” ifadelerini kullanmıştı.