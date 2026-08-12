Al Nassr, Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi'ndeki şampiyonluğunu savunma yolculuğuna kaptanı ve yıldızı Portekizli Cristiano Ronaldo olmadan başlamaya hazırlanıyor.

Al Nassr, sezonun perdesini ligin açılış haftasında önümüzdeki cumartesi günü oynayacağı Al Fateh karşılaşmasıyla açacak. Üç gün sonra ise Kutsal Toprakların Hizmetkârı Kupası'nın son 32 turunda Al Diriyah ile karşılaşacak. İki maç da başkent Riyad'da oynanacak.

Suudi Arabistan'ın "Al Riyadiyah" gazetesine göre Ronaldo'nun yokluğu, Portekiz Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımının sona ermesinin ardından ek bir izin almasından kaynaklanıyor. Bu durum, oyuncunun takımın yeni sezona hazırlık programında yer almasına engel oldu.

Al Nassr'ın kaptanı, dinlenme dönemini Arjantinli manken Georgina Rodriguez ile evliliğini gerçekleştirmek için değerlendirdi. İzninin bitmesinin ardından takım antrenmanlarına katılacak.

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