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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Sezon başlarken: Al-Nassr'da Ronaldo sürprizi

Al Nassr FC - Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Premier Lig
Al Diriyah - Al Nassr FC
Al Diriyah
King Cup
C. Ronaldo
Suudi Arabistan
Portekiz

Al-Nassr, Suudi Roshan Profesyonel Ligi şampiyonluğunu savunma yolculuğuna başlamaya hazırlanıyor

Al Nassr, Suudi Arabistan Roshn Profesyonel Ligi'ndeki şampiyonluğunu savunma yolculuğuna kaptanı ve yıldızı Portekizli Cristiano Ronaldo olmadan başlamaya hazırlanıyor.

Al Nassr, sezonun perdesini ligin açılış haftasında önümüzdeki cumartesi günü oynayacağı Al Fateh karşılaşmasıyla açacak. Üç gün sonra ise Kutsal Toprakların Hizmetkârı Kupası'nın son 32 turunda Al Diriyah ile karşılaşacak. İki maç da başkent Riyad'da oynanacak.

Suudi Arabistan'ın "Al Riyadiyah" gazetesine göre Ronaldo'nun yokluğu, Portekiz Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımının sona ermesinin ardından ek bir izin almasından kaynaklanıyor. Bu durum, oyuncunun takımın yeni sezona hazırlık programında yer almasına engel oldu.

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Al Nassr'ın kaptanı, dinlenme dönemini Arjantinli manken Georgina Rodriguez ile evliliğini gerçekleştirmek için değerlendirdi. İzninin bitmesinin ardından takım antrenmanlarına katılacak.

Premier Lig
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF
King Cup
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN

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