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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Sezon başlarken: Al-Nassr'da Ronaldo hakkında sürpriz

Al Nassr FC - Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
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Al Diriyah - Al Nassr FC
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Al-Nassr, Suudi Roshen Profesyonel Ligi'ndeki şampiyonluğunu savunma yolculuğuna başlamaya hazırlanıyor

Al-Nassr, Suudi Roshan Pro Ligi'ndeki şampiyonluğunu savunma yolculuğuna kaptanı ve yıldızı Portekizli Cristiano Ronaldo olmadan başlamaya hazırlanıyor.

Al-Nassr, sezonun perdesini önümüzdeki cumartesi ligin açılış haftasında Al-Fateh karşılaşmasıyla açacak; ardından üç gün sonra Harameyn Hizmetkârı Kupası'nın son 32 turunda Al-Diriyah ile karşılaşacak. Her iki maç da başkent Riyad'da oynanacak.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesine göre, Ronaldo'nun yokluğu, Portekiz Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımının sona ermesinin ardından kendisine ek bir izin verilmesinden kaynaklanıyor; bu durum, takımın yeni sezon hazırlık programında yer almasına engel oldu.

Al-Nassr'ın kaptanı, dinlenme süresini Arjantinli manken Georgina Rodriguez ile evliliğini gerçekleştirerek değerlendirdi; iznin sona ermesinin ardından takım antrenmanlarına katılacak.

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