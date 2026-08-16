Barcelona kulübünün yeni sezon için üç yeni forma tanıtmasına rağmen, geçen sezonun turuncu formasını kullanmaya devam etme kararı, kulübün eski bir tasarımı yeni sezon seçenekleri arasında tutmasının nedenlerini merak eden Katalan takımı taraftarları arasında şaşkınlığa yol açtı.

İspanyol "Sport" gazetesi, Barcelona'nın turuncu formayı 2026-2027 sezonunda takımın alternatif forması olarak tutmaya karar verdiğini ortaya koyarken, bu kararın pazarlama boyutuyla ya da tasarım tercihiyle değil, her maç öncesinde uygun formanın seçilmesiyle ilgili değerlendirmelerle bağlantılı olduğunu belirtti.

Gazete, kulübün yeni sezon formaları ile bazı rakiplerin kıyafetleri arasında renk çakışması yaşanmasından çekindiğini, bu nedenle yeni ana ve alternatif formaların renk açısından uygun olmadığı durumlarda başvurulabilecek ek bir seçenek olarak turuncu formayı tutmayı tercih ettiğini açıkladı.

Barcelona, yeni sezon hazırlık döneminde turuncu formayla zaten sahne almıştı; bunlar arasında Udinese ile oynadığı iki maç ve Basel karşısındaki maç yer alıyordu. Ardından formanın sezon boyunca takımın resmi seçenekleri arasında yer almaya devam edeceği netleşti.

Buna karşılık kulüp, 2026-2027 sezonu için 3 yeni forma tanıttı. Bunlardan ikincisi, merhum basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın mirasıyla ilişkili "Mamba" koleksiyonundan esinlenmiş; koyu mor ve siyahın ağırlıkta olduğu bir tasarımın yanı sıra formaya ayırt edici bir hava katan altın rengi detaylar taşıyor.

Üçüncü yeni forma ise 1996-1997 sezonundan esinlenen bir tasarımı yeniden canlandırıyor; yeşil ve sarı tonlarının bir karışımını içerirken, yakada Barcelona kimliğinden esinlenen detaylar bulunuyor. Böylece tarihsel bir hava ile modern bir dokunuşu bir araya getirme çabası güdülüyor.

Böylece Barcelona, yeni sezonda yalnızca üç 2026-2027 formasıyla sınırlı kalmayacak; geçen sezonun turuncu forması, maçlarda forma renklerinde herhangi bir çakışmayı önlemek için yedek bir seçenek olarak varlığını sürdürecek. Bu da başlangıçta taraftarlara garip görünen kulüp kararının açıklaması niteliğinde.