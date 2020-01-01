Premier Lig

Sevilla’dan 55 milyon euro’luk teklife ret

Yorum()
Jules Kounde Sevilla
Getty Images
Mancester City’nin Jules Kounde için 55 milyon euro önerdiği ancak Sevilla’nın bu teklifi reddettiği öne sürüldü.

Marca’nın haberine göre Premier Lig ekibi Manchester City, geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla devlerin dikkatini çeken Jules Kounde için Sevilla’nın kapısını çaldı.

Manchester City’nin bu futbolcu için 55 milyon euro’luk bir teklif yaptığı ancak Sevilla’nın bunu kabul etmediği ifade edildi.

İspanyol kulübünün, 21 yaşındaki Fransız stoper için 90 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Sevilla’nın 2019 yazında Bordeaux’den 25 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Kounde, 40 resmi maçta görev yaptı.

    Kapat