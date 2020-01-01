Sevilla’dan 55 milyon euro’luk teklife ret

Mancester City’nin Jules Kounde için 55 milyon euro önerdiği ancak Sevilla’nın bu teklifi reddettiği öne sürüldü.

Marca’nın haberine göre Premier Lig ekibi , geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla devlerin dikkatini çeken Jules Kounde için ’nın kapısını çaldı.

Manchester City’nin bu futbolcu için 55 milyon euro’luk bir teklif yaptığı ancak Sevilla’nın bunu kabul etmediği ifade edildi.

İspanyol kulübünün, 21 yaşındaki Fransız stoper için 90 milyon euro talep ettiği kaydedildi.

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Sevilla’nın 2019 yazında ’den 25 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Kounde, 40 resmi maçta görev yaptı.