Sevilla’dan 55 milyon euro’luk teklife ret
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Marca’nın haberine göre Premier Lig ekibi Manchester City, geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu performansla devlerin dikkatini çeken Jules Kounde için Sevilla’nın kapısını çaldı.
Manchester City’nin bu futbolcu için 55 milyon euro’luk bir teklif yaptığı ancak Sevilla’nın bunu kabul etmediği ifade edildi.
İspanyol kulübünün, 21 yaşındaki Fransız stoper için 90 milyon euro talep ettiği kaydedildi.
Sevilla’nın 2019 yazında Bordeaux’den 25 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Kounde, 40 resmi maçta görev yaptı.