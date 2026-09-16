Barcelona kalecisi Juan Garcia, Racing Santander maçında oyundan alınarak çıkması sonrası Katalan takımı taraftarlarını endişelendirdi. Bu durum, kalecinin Sevilla'ya karşı oynanacak bir sonraki maçtaki katılımını da şüpheli hale getirdi.

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Racing maçının iki devresi arasında Garcia'yı bu sezon ilk kez oyundan alarak tecrübeli yedek Wojciech Szczesny'yi sahaya sürdü ve herkesi şaşırttı.

Basın haberlerine göre Garcia'nın değiştirilmesinin ardında bir sakatlık yatıyor. Kaleci, ilk yarının sonunda sahadan çıkan bir topu geri kazanmaya çalışırken ıslak suni çim üzerinde kaydı ve bu durum anormal bir harekete ve ayak bileğinde hafif bir burkulmaya yol açtı.

Haberler sakatlığın basit olduğunu belirtse de, İspanyol kalecinin Barcelona'nın Sevilla'ya karşı gelecek cumartesi günü "Ramon Sanchez Pizjuan" stadında La Liga'nın yedinci haftası kapsamında oynayacağı maçta forma giyememe ihtimalini de göz ardı etmedi.

Acı hatıralar

Garcia'nın Sevilla karşılaşmasında yer almaması, Barça taraftarlarının tekrarlanmasını istemediği geçen sezonun senaryosunu hatırlara getirecek.

Barcelona sezona ilk 6 maçının 5'ini kazanarak (Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı) muhteşem bir başlangıç yaparken, Garcia Real Oviedo maçında sakatlanmış ve Barça yedek Szczesny'ye güvenmek zorunda kalmıştı.

Garcia'nın sakatlığının ardından oynanan ilk maçta Szczesny testi geçmiş ve takımı "Spotify Camp Nou" stadında Real Sociedad karşısında 2-1'lik kıymetli bir galibiyete taşımıştı.

Ancak bir sonraki maçta Barcelona, o dönem sekizinci hafta kapsamında "Ramon Sanchez Pizjuan"da Sevilla'ya 4-1 mağlup olarak felaket bir yenilgi yaşadı.

Geçtiğimiz ekim ayında oynanan maçta Szczesny, Alexis Sanchez (penaltıdan), Isaac Romero Bernal, Jose Angel Carmona ve Akor Adams'ın attığı 4 golü kalesinde gördü. Marcus Rashford ise Katalanların onurunu kurtaran golü kaydetti.

Endişeler tazeleniyor

Birkaç gün sonra Barcelona, aynı stadda aynı rakiple karşı karşıya gelecek ve takımın kalesinde yeniden Szczesny olabilir.

Dahası, Szczesny'nin bu sezon Barcelona kalesine dönüşü, endişeyi katlayan yeni bir felaket hatasıyla geldi.

Szczesny'nin yedek olarak girdiği Racing maçında Polonyalı kaleci, kale önünde topla oyalanarak büyük bir hata yaptı ve Faslı Yasir Zabiri bu durumu değerlendirerek konuk takımın ikinci golünü kaydetti.

Seri bir kez daha bozulacak mı?

Bu kez Barcelona, Sevilla'nın kalesine bu sezon tüm turnuvalardaki ilk 7 maçını kazanmış, 6'sı La Liga'da ve biri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere, benzeri görülmemiş bir teknik formda ulaşıyor.

Ayrıca tüm maçlarda 33 gol atarak maç başına 5 gole yakın bir ortalama yakaladı.

Peki Barça, sergilediği korkutucu seviyenin sayesinde bu kez Endülüs testini geçecek mi, yoksa asıl kalecisinin yokluğu ihtimaliyle takım tuzağa mı düşecek?