Ses getiren transfer… Al-Ittihad, Salem Al-Dosari’nin halefini kadrosuna kattı

Pazartesi akşamı basında yer alan haberlere göre, Al-Ittihad Kulübü, Al-Ahli ve Al-Nassr ile girdiği şiddetli rekabetin ardından, devam eden yaz transfer döneminde büyük ses getirecek bir transferi başarıyla sonuçlandırdı.

Al-Ittihad, yeni Alman teknik direktörü Jens Wessing'in liderliğinde güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Kulüp, şu anda yabancı ve yerli oyuncular konusunda bir eleme sürecinden geçerken, birçok önemli isimle görüşmelerini sürdürüyor.

Suudi "Al-Riyadiya" gazetesi, Al-Ittihad yönetiminin, maddi karşılık konusunda her iki tarafı da tatmin eden bir orta yol bulmasının ardından, Al-Ittifaq'ın kanat oyuncusu Khaled Al-Ghanam transferini tamamladığını bildirdi.

Ayrıca okuyun... Tutkusunu yitirmiş ve bitmiş... Suudi gazeteci, Roshen kulüplerini Salah transferi konusunda uyarıyor

Gazete, El-Ghanam’ın Al-Ittihad ile 5 sezonluk bir sözleşme imzalayacağını, transfer bedelinin 40 milyon riyal olacağını ve bu tutarın belirli taksitler halinde ödeneceğini açıkladı.

El-Ghanam transferi, maddi tutarın yanı sıra, kaleci Hamed El-Şenqiti ve orta saha oyuncusu Abdül-İlah Hosawi’nin bir sezonluk süreyle doğu kulübüne kiralanmasını da içeriyor.

El-Ghanam, Roshen Ligi’nde büyük bir değer olarak görülüyor; bazıları onun, Al-Hilal ve Suudi Milli Takımı’nın sol kanat kaptanı Salem Al-Dossari’nin halefi olacağını düşünüyor.