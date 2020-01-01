Servet Yardımcı: UEFA liglerin oynanmasını istiyor

TFF Başkan Vekili, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen liglerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligler arasında bulunan Süper Lig'in yeniden başlama tarihi olarak TFF Başkanı Nihat Özdemir şartlar uygun olursa Haziran ayının ilk haftasında liglerin başlayabileceğini söylemişti.

Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı da bu konuyla ilgili beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Yardımcı'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

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"UEFA'nın talebi liglerin bu yaz bitmesi"

UEFA, en son 1 Nisan'da, 55 federasyonun genel sekreteriyle bilgilendirme toplantısı yaptı. Biz de yönetim kurulu olarak bu kararları onayladık. Çalışma grupları kuruldu, bu gruplar gelişmeleri gün be gün takip ediyorlar. bir duyuru yapmıştı, liglerin tesciliyle ilgili. Fakat bu kararı 24 Nisan'a ötelediler. UEFA Yönetim Kurulu'nun 23 Nisan'daki durumuna göre kararı gözden geçirecekler. İnsan sağlığı çok önemli. UEFA, devletlerin vereceği kararlara göre hareket etmek zorunda. UEFA'nın istediği, tam bir dayanışma içinde tüm liglerin bitirilmesi. Bu ay içerisindeki gelişmelere göre tekrardan değerlendirme yapılacak. Her ligin farklı dinamiği var. Bazı liglerin 12 maçı, bazılarının bizdeki gibi 8 maçı var. Bazılarında da play-off sistemi. Dolayısıyla bütün liglerin bu yaz içerisinde bitirilmesini arzuluyor UEFA.

"Liglerin kendi problemleri var"

Liglerin kendi problemleri ve finansal konular da var. Gönül ister ki seyircili olsun ama seyircisiz bile olsa liglerin oynanması için çalışmalar yapılıyor. Kombine bilet satışları var, maç günü gelirleri var. Kulüplerin daha da büyük hasar almaması için liglerin oynanması lazım. Burada finansal konular da var. Liglerin kendi problemleri de var. Bazı liglerin yayıncı kuruluştan beklentileri var. Yayıncı kuruluş problemleri var.

"UEFA, liglerin oynanmasını istiyor"

Şampiyonlar Ligi ve 'ni etkileyeceği için UEFA, 'Siz ligleri oynatmadınız, sportif olarak sonuçları almadınız. Bizim turnuvalarda sizlere yer olmayabilir.' kararını verebilir. UEFA, liglerin oynanmasını istiyor. 'UEFA'da Final Four gündeme gelebilir. UEFA, kendi şampiyonalarının da bitirilmesini çok istiyor, arzuluyor. UEFA, maçların bitirilmesiyle ilgili format değişikliği dahil bütün alternatifleri değerlendiriyor. Aynı zamanda UEFA, yeni sezonda FFP konularıyla ilgili tamamen esnekliğe gidecek.

"En şanslı liglerden biriyiz"

Bizim 8 maç gününe ihtiyacımız var. 2 tane de kupada ihtiyacımız var. 2 yarı final, 1 final. Büyük bir sıkıntımız gözükmüyor, Avrupa'daki en şanslı liglerden biriyiz. Bu gelişmeleri tekrardan ele alacağız, gelişmeleri paylaşacağız. Önce şu gemiyi sağ salim bir limana ulaştıralım sonra oturup hasar tespiti yapılacak. Kulüplerimizin içinde bulunduğu durum ortaya çıkacak. Kulüplerimize yardımcı olma noktasında her zaman beraberiz. Kulüplerimiz var olduğu sürece biz varız. Kulüplerimizin devamlılığını sağlamamız lazım. Her kulüp, kendi futbolcularıyla yaptığı anlaşmalardan sorumludur.