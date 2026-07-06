"Sert savunmacı" Barcelona'nın kapısını çalıyor... Atlético ise bekliyor

İspanyol kulübü Barcelona, Tottenham Hotspur’da forma giyen 28 yaşındaki Arjantinli savunma oyuncusu Coty Romero’nun durumundaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu durum, Londra kulübünün bu yaz onu satmak istediğine dair haberlerin ortaya çıkmasının ardından, Atlético Madrid’den gelebilecek olası bir rekabetin ortasında ortaya çıktı.

Transfer piyasası konusunda uzman İtalyan gazeteciler Gianluigi Longari ve Fabrizio Romano, Tottenham'ın Arjantinli savunma oyuncusundan ayrılmayı planladığını ortaya çıkardı ve oyuncunun açıkça La Liga'daki bir takıma katılmak istediğini, profesyonel kariyerindeki bir sonraki adımını "La Liga"da atmak istediğini vurguladı.

2029 yılına kadar “Spurs” ile sözleşmesi bulunan Romero, son yıllarda Avrupa futbolunun en öne çıkan savunma oyuncularından biri olarak görülüyor; bu da onu, savunma hattını güçlendirmek isteyen İspanyol kulüpleri için ideal bir hedef haline getiriyor.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, transferin gerçekleşmesi için iki temel koşulun yerine getirilmesi gerekiyor: Birincisi, İngiliz kulübünün uzun vadeli sözleşmesi olan bir oyuncuyu bırakmaya hazır olması; ikincisi ise oyuncunun İspanya Ligi'ne katılmak istemesi.

İlk maddeye gelince, Londra’daki durum Arjantinli oyuncunun ayrılmasının ihtimal dışı olmadığını gösteriyor; zira Romero ile Tottenham yönetimi arasındaki ilişkilerde belirgin bir gerginlik var ve takımın gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almayacak olması, bu savunma oyuncusunun kulüpte kalmasını daha az cazip hale getiriyor.

Bununla birlikte, Romero, takımdaki diğer bazı oyuncularla birlikte soyunma odasının en umut vaat eden isimlerinden biri olarak görülüyor; bu da onunla yapılacak herhangi bir görüşmeyi, hem sportif hem de finansal açıdan İngiliz kulübü için hassas bir mesele haline getiriyor.

İkinci noktaya gelince, tüm işaretler oyuncunun kendisinin İngiltere'deki kariyerinin sonuna yaklaştığına ikna olduğunu ve önceliğinin İspanya liginde kariyerine devam etmek olduğunu gösteriyor; bu da Barcelona ve Atlético Madrid'e transferi sonuçlandırma fırsatı sunuyor.

Romero’nun özellikleri, iki İspanyol kulübünün aradığı profile tam olarak uyuyor: üst düzey bir stoper, zorlu rekabetlerde deneyim sahibi, saha içinde ve dışında liderlik becerileri ve mevcut transfer piyasasında onun pozisyonundaki diğer oyuncuların nadiren sahip olduğu hırslı bir savunma ruhu.

Ancak anlaşmanın maliyeti konusundaki soru işareti devam ediyor, özellikle de Barcelona’nın içinde bulunduğu zorlu ekonomik durum göz önüne alındığında; bu durum, müzakerelerde Atlético Madrid’e avantaj sağlayabilir.