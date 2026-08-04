Dünya Kupası'nın sona ermesinin üzerinden iki haftadan fazla süre geçtikten sonra, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı İsviçreli Gianni Infantino, Fransa Milli Takımı'nın kaptanı Kylian Mbappe'ye sürpriz bir tebrik mesajı gönderdi.

Fransa Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda dördüncülük elde etti; ancak Real Madrid'in yıldızı Mbappe, üst üste ikinci kez Altın Ayakkabı ödülünü (10 gol) kazandı ve ayrıca Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi (22 gol) oldu.

Dünya Kupası, geçtiğimiz 19 Temmuz'da İspanya'nın finalde Arjantin'i (1-0) mağlup ederek şampiyonluğu kazanmasıyla sona erdi; ancak Infantino bugün, salı günü Mbappe'ye sürpriz bir tebrik mesajıyla çıktı.

Infantino, "Instagram" üzerindeki resmi hesabından şöyle dedi: "Muhteşem Fransız yıldız Kylian Mbappe, Kuzey Amerika'da düzenlenen turnuvada on gol atarak üst üste ikinci kez 'Altın Ayakkabı' ödülünü kazanmasıyla Dünya Kupası'nda dikkat çekici bir başarıya imza attı."

Şunları ekledi: "Fransa Milli Takımı'nın kaptanı ayrıca birçok rekora imza attı; bunların başında hem turnuvanın hem de Fransa Milli Takımı'nın tarihi gol krallığı listesinin zirvesine yerleşmesi geliyor."

Belirtmek gerekir ki Infantino, son günlerde FIFA'nın bazı hisselerini özel sektörden yatırımcılara satma fikri nedeniyle çeşitli taraflardan sert eleştirilerle karşı karşıya bulunuyor.











