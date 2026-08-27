Ünlü İspanyol spor yorumcusu Josep Pedrerol, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın, Katalan takımının İspanya ile Dünya Kupası'nı kazanan oyuncularını onurlandırmak için Spotify Camp Nou'da düzenlenmesi planlanan törenin iptal edilmesi kararını eleştirdi.

Laporta'nın kararı, Elche'de yaşanan olayın ardından geldi. Söz konusu olayda polis, Katalan ayrılıkçı hareketiyle bağlantılı bir bayrak olan Estelada bayrağını taşıyan bir Barcelona taraftarını gözaltına almıştı.

El Chiringuito programında Josep Pedrerol, onurlandırma töreninin iptal edilmesi kararına sert tepki gösterdi ve Barcelona başkanını dış baskılara boyun eğmekle suçladı.

Sport gazetesi, Pedrerol'ün açıklamalarını yayınladı. Pedrerol şöyle konuştu: "Dünya şampiyonlarının ertesi gün sanki gizlice giriyormuş gibi sahaya çıkması gülünç bir durum."

Pedrerol, Laporta'yı geçmişte hep savunduğunu vurguladı, ancak bu kez Barcelona başkanının "korkuya kapıldığını" ve siyasi iklimin etkisiyle hareket ettiğini düşündüğünü belirtti.

Sözlerine şöyle devam etti: "Joan Laporta baskılara boyun eğdi. Laporta artık bir siyasetçiye dönüştü."

Program sunucusu, Barcelona başkanının ne Katalan Ulusal Meclisi'nin ne de herhangi bir ayrılıkçı hareketin temsilcisi olduğunu, ayrılıkçı olsun ya da olmasın kendisini seçen tüm üyelerin başkanı olduğunu vurguladı.

Pedrerol'e göre Laporta'nın kararı bu birleştirici niteliğe zarar veriyor. Şöyle konuştu: "Şimdiye kadar Laporta herkesin başkanıydı, ama artık bir kısım Katalan ayrılıkçının, yani çoğunluğun başkanı oldu."

Pedrerol, onurlandırma töreninin iptali ile Elche'de yaşanan olay arasında doğrudan bir bağ kurarak şöyle dedi: "Estelada bayrağı taşıyan ve polis tarafından gözaltına alınan bir Barcelona taraftarına yaşananların ardından Laporta hiçbir onurlandırma töreni olmamasına karar verdi. İşte bu yüzden dünya şampiyonları, İspanya şampiyonluğunu taraftarlarla birlikte kutlayamayacaklar."

Gazeteci sözlerine devam ederek durumu, Santiago Bernabeu'da yaşananlarla kıyasladı. Orada Marc Cucurella ve Mikel Oyarzabal, Real Madrid taraftarlarının önünde Dünya Kupası şampiyonluğunu birlikte kutlamıştı.

Pedrerol şöyle dedi: "Bernabeu'da yaşananlar ne kadar güzeldi. Cucurella şampiyonluğu kutlarken Oyarzabal'dan İspanya'nın zaferini birlikte kutlamak için yanına gelmesini istiyordu."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Siyaset futbolun içine girdiğinde, bir sorunla karşı karşıya kalırız."

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