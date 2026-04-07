Sert cezalar... Al Wasl, Al Nasr maçı öncesinde zor durumda

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al Wasl kulübü, Asya Şampiyonlar Ligi 2'de Suudi Arabistan'ın Al Nasr takımıyla karşılaşmasına birkaç gün kala zor bir duruma düştü.

Al Wasl, 19 Nisan'da Zabeel Stadyumu'nda Asya Şampiyonlar Ligi 2'nin çeyrek finalinde Al Nasr ile karşılaşacak.

Maçtan yaklaşık 12 gün önce, Al Wasl kulübü, "X" sitesindeki resmi hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayarak, disiplin işlemlerinin tamamlanmasına kadar kalecisi Khalid Al-Sannani ve Faslı savunma oyuncusu Sofiane Bouftini'yi kadro dışı bıraktığını duyurdu.

Emirlik kulübü açıklamasında şunları söyledi: "Al Wasl Futbol Kulübü, Khaled Al-Sannani ve Sufyan Bouftini'nin, yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak iç prosedürler tamamlanana kadar birinci takımda oynamalarının askıya alındığını duyurur."

Suudi "Al-Riyadiah" gazetesinin aktardığı haberlere göre, El-Senani ve Bouftini, geçen Pazar günü ADNOC Birleşik Arap Emirlikleri Profesyonel Ligi'nde Sharjah'a 1-2 yenildikten sonra taraftarlarla tartışmaya girdi.

Al Wasl, ligin bitimine 5 hafta kala 39 puanla Birleşik Arap Emirlikleri Ligi'nde beşinci sırada yer alıyor ve lider Al Ain'in 20 puan gerisinde bulunuyor.