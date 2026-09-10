İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı için oluşturduğu yeni kadrosunda tecrübeli isimler yerine gençlere güvenme kararını savundu.

Brezilya'nın eski kaptanı Thiago Silva, bu haftanın başlarında Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nda köklü ve büyük bir değişikliğe gitme kararına şüpheyle yaklaşmış ve oyuncuların katkı sağlamaya devam ettikleri sürece sırf yaşları ilerledi diye kadro dışı bırakılmamaları gerektiğini vurgulamıştı.

Ancelotti, dün çarşamba günü açıkladığı Avustralya ve Hindistan hazırlık maçları için 26 kişilik kadrosunda, daha önce 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'yı temsil etmiş 9 oyuncu seçerken, hiç uluslararası maç oynamamış 8 oyuncuya da yer verdi.

ESPN ağı, Silva'nın açıklamaları sorulduğunda Ancelotti'nin verdiği yanıtı yayımladı. Ancelotti şöyle konuştu: "Kesin olan bir şey var: 34 ya da 35 yaşındaki bir oyuncu gelecek değildir. Bunlar bugünün oyuncularıdır. Bu yaştaki bir oyuncu büyük bir turnuvaya katılmaya hazırsa Brezilya Milli Takımı kadrosunda yer alır, ancak şu an için temel öncelik genç oyuncular olmalı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu, daha önce Dünya Kupası'nda Brezilya'yı temsil etmiş oyuncuları da içeren dengeli bir kadro. Bu da gelecek nesil için önemli olacak."

Carlo Ancelotti'nin, Brezilya Milli Takımı için oluşturduğu son kadrosunda daha önce hiç uluslararası maç oynamamış çok sayıda oyuncu bulunuyor.

Ancelotti şunları ekledi: "Önümüzdeki yıllarda milli takımı temsil edecek kaliteye sahip genç oyuncularımız var; bunun yanında Brezilya Ligi'nde iyi performanslar sergileyen oyuncular da mevcut."

Ancelotti, takımının bu yıl Dünya Kupası'nda son 16 turunda elenmesinin ardından, Brezilya Milli Takımı ile yeni bir döneme başlayacağını söylemiş ve genç yeteneklere ihtiyaç duyulduğunu vurgulamıştı.

Real Madrid'in eski teknik direktörü, 2030 Dünya Kupası'nı hedefleyerek Brezilya Milli Takımı kadrosunu hemen yeniden inşa etmenin önemine dikkat çekti.

Ancelotti, "Bir sonraki Dünya Kupası'na veya Copa America'ya katılmak için uygun yaşta olacak genç oyunculara öncelik vermeliyiz." dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda meseleleri daha sakin bir şekilde ve bize uygun bir tempoda ele alacak, herkesi doğru biçimde değerlendirecek zamanımız var. Fikir çok net: Yeni bir futbolcu nesli katmak. Vaktimizi ayırabilir ve gelecek için doğru kararları alabiliriz."

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