Sert bir savunma... Barcelona, dünya çapında bir yeteneği takip ediyor

Barcelona, gelecek planlarını güçlendirmek amacıyla 2026 Dünya Kupası’ndaki genç yetenekler pazarına odaklanmaya devam ediyor.

Barça'nın spor yönetiminin hedef listesine en son eklenen isim, 18 yaşındaki Avustralyalı savunma oyuncusu Lucas Harrington'dur. Harrington, ABD'nin Colorado Rapids takımında forma giymektedir.

"Sport" gazetesi, Barcelona'nın 1,93 metre boyundaki Harrington'ın performansını takip ettiğini bildirdi.

Barcelona, geçen Nisan ayında oyuncunun çevresiyle bir araya gelerek transfer olasılığını araştırmıştı; dolayısıyla bu durum sadece bir söylenti değil, gerçek bir ilgi ve yakından takip anlamına geliyor.

ABD'deki bazı medya kaynakları, Barcelona'nın 10 milyon euro tutarında bir ilk teklif sunduğunu, ancak bu teklifin reddedildiğini belirtti.

Ayrıca, Amerikan kulübünün Avustralyalı oyuncuyu 20 milyon avrodan fazla değer biçtiği de belirtildi.

Harrington, özellikle güçlü fiziğiyle öne çıkıyor ve yüksek performansı ülkesinde de dikkatlerden kaçmadı.

Genç yaşına rağmen, şu anda Dünya Kupası’nda mücadele eden Avustralya A Milli Takımı ile halihazırda 4 resmi maça çıktı.