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Sert bir açıklamayla… Klopp, Hollanda efsanesinin eleştirilerini çürütüyor

Hollanda
Dünya Kupası
J. Klopp
V. van Dijk
R. van der Vaart
Hollanda

Liverpool’un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, Dünya Kupası’nda Hollanda milli takımının Japonya ile berabere kalmasının ardından eleştirilere maruz kalan eski oyuncusu Virgil van Dijk’i savunmak için söz aldı.

Hollanda milli takımı, Dünya Kupası'na Japonya ile 2-2 berabere kalarak başladı, ancak toparlanarak grup aşamasının ikinci turunda İsveç'i 5-1 mağlup etti.

Hollanda milli takımının eski yıldızı Rafael van der Vaart, Japonya’nın ikinci golünde yaptığı hata nedeniyle Van Dijk’e sert eleştiriler yöneltti.

Van der Vaart, Hollanda devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, Van Dijk’in performansının kendisini olumsuz yönde şok ettiğini belirterek, onu viraj alan bir Boeing 747 uçağına benzetti.

"AS" gazetesi, şu anda Magenta TV kanalında yorumcu olarak görev yapan Klopp’un, Van der Vaart’ın açıklamalarını abartılı bulduğunu aktardı.

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Hollanda
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Klopp, “Rafael van der Vaart’ın bahsedilmeye değer bir isim olduğundan tam olarak emin değilim, ancak bir gün herhangi bir oyuncu hakkında olumlu bir şey söylerse, o zaman onu tekrar ciddiye almaktan memnuniyet duyarım” dedi.

Klopp, “Sanki bir şey görüyor gibi görünüyor, sonra da buna edebi bir üslup katıyor, ama sonuçta yanılıyor. Açıkçası bu önemli bir şey değil” diye ekledi.

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