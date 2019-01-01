Süper Lig

Serkan Kırıntılı 20. saniyede atıldı!

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AA
Konyaspor kalecisi Serkan Kırıntılı, Yeni Malatyaspor maçının henüz 20. saniyesinde kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in sekizinci haftasındaki Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçında tarihi bir olay yaşandı.

Maçın başlamasının ardından Konyaspor savunmasının arkasına gönderilen topu kaleci Serkan Kırıntılı ceza sahasının dışında elle kontrol etti.

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Karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Kırıntılı'yı kırmızı kartla oyundan attı.

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Yaşananların ardından Konyaspor'da Alper Uludağ yerini yedek kaleci Ertuğrul'a bıraktı.

Serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme de attığı golle Yeni Malatyaspor'u 1-0 öne geçirdi.

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