Serkan Kırıntılı 20. saniyede atıldı!
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AA
Süper Lig'in sekizinci haftasındaki Konyaspor - Yeni Malatyaspor maçında tarihi bir olay yaşandı.
Maçın başlamasının ardından Konyaspor savunmasının arkasına gönderilen topu kaleci Serkan Kırıntılı ceza sahasının dışında elle kontrol etti.
Karşılaşmanın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Kırıntılı'yı kırmızı kartla oyundan attı.
Yaşananların ardından Konyaspor'da Alper Uludağ yerini yedek kaleci Ertuğrul'a bıraktı.
Serbest vuruşta topun başına geçen Guilherme de attığı golle Yeni Malatyaspor'u 1-0 öne geçirdi.