Serie A'ya yükselen son takım Verona oldu

İtalya Serie B play-off finali rövanşında Cittadella'yı 3-0 yenen Hellas Verona, Serie A'ya çıktı.

Hellas Verona, ilk maçta 2-0 kaybettiği Serie B play-off finalinin rövanşında Cittadella'yı ağırladı.

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Ev sahibi ekip, 27. dakikada Mattia Zaccagni, 69. dakikada Samuel Di Carmine ve 83. dakikada Karim Laribi'nin kaydettiği gollerle 3-0 galip geldi. Cittadella'da 62. dakikada Riccardo Parodi ve 77. dakikada Federico Proia kırmızı kart gördü.

İki maç sonunda rakibine 3-2 üstünlük kuran Hellas Verona, geçen sezon düştüğü 'ya yeniden yükseldi.

İtalya'da bu sezon , ve , Serie B'ye düştü. Hellas Verona'nın yanı sıra Brescia ve Lecce ise Serie A'ya çıkan takımlar oldu.