Serie A'da üç maç koronavirüs nedeniyle ertelendi
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden koronavirüs, İtalyan futbolunu da vurdu.
Ülkenin Lombardiya ve Veneto bölgelerinde 2 kişi hayatını kaybederken, 79 kişiye de hastalık tanısı kondu.
Hastalığın hızla yayılması nedeniyle söz konusu bölgelerdeki spor müsabakaları iptal edildi.
Bu kapsamda Serie A'da bugün oynanması planlanan Inter - Sampdoria, Verona - Cagliari ve Atalanta - Sassuolo maçları da ileri tarihlere ertelendi.