Serie A

Serie A'da üç maç koronavirüs nedeniyle ertelendi

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Getty Images
İtalya Serie A'da bugün oynanması planlanan üç karşılaşma, Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki kesinleşmiş koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden koronavirüs, İtalyan futbolunu da vurdu.

Ülkenin Lombardiya ve Veneto bölgelerinde 2 kişi hayatını kaybederken, 79 kişiye de hastalık tanısı kondu.

Hastalığın hızla yayılması nedeniyle söz konusu bölgelerdeki spor müsabakaları iptal edildi.

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    Bu kapsamda Serie A'da bugün oynanması planlanan Inter - Sampdoria, Verona - Cagliari ve Atalanta - Sassuolo maçları da ileri tarihlere ertelendi.

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