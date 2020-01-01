Serie A'da üç maç koronavirüs nedeniyle ertelendi

İtalya Serie A'da bugün oynanması planlanan üç karşılaşma, Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki kesinleşmiş koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı tedirgin eden koronavirüs, İtalyan futbolunu da vurdu.

Ülkenin Lombardiya ve Veneto bölgelerinde 2 kişi hayatını kaybederken, 79 kişiye de hastalık tanısı kondu.

Hastalığın hızla yayılması nedeniyle söz konusu bölgelerdeki spor müsabakaları iptal edildi.

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Bu kapsamda 'da bugün oynanması planlanan - , Verona - ve - maçları da ileri tarihlere ertelendi.