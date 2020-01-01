Serie A'da transferin son günü yoğun geçti

Beşiktaş'ın da ilgilendiği Atletico Madrid'in Hırvat forveti Nikola Kalinic, Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya transfer oldu.

'da 2020-2021 sezonu yaz transfer döneminin son günü hareketli geçti.

Ligin son şampiyonu , 'dan Federico Chiesa'yı, 3 milyon avrosu bu sezon, 7 milyon avrosu gelecek sezon ödenmek üzere 10 milyon avroya 2 yıllığına kiraladı. Juventus, 2 yılın sonunda 40 milyon avro daha öderse, Chiesa'nın bonservisini alabilecek.

takımı ise İngiltere'nin takımından defansif orta saha oyuncusu Tiemoue Bakayoko'yu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

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de 'dan 30 yaşındaki defans oyuncusu Matteo Darmian'ı kiraladığını açıkladı.

Nikola Kalinic Hellas Verona'da

Transfer döneminde adı zaman zaman Türk takımlarıyla da anılan 'in Hırvat forveti Nikola Kalinic, Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya transfer oldu.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 32 yaşındaki golcünün kendisini 2 yıllığına Hellas Verona'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Fiorentina Kulübü, Napoli'den ayrılan İspanyol kanat oyuncusu Jose Callejon'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Bu arada Kulübü, Hollandalı genç oyuncusu Justin Kluivert'ı bir sezonluğuna 'nın takımına kiraladı.