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Serie A'da maçlar, sakat ve cezalılar, muhtemel 11'ler (19 Ocak 2019)

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Serie A'da günün maçları, sakat ve cezalı oyuncular, muhtemel 11'ler...

(108) Roma - Torino (17:00)

Roma: Olsen, Fazio, Manolas, Florenzi, Kolarov, Cristante, Nzonzi, El Shaarawy, Cengiz Ünder, Zaniolo, Dzeko

Eksikler: De Rossi, Perotti, Juan Jesus

Torino: Sirigu, Nkoulou, Bremer, Djidji, Rincon, Lukic, Ansaldi, Aina, Falque, Zaza, Belotti

Eksikler: Meite, Izzo

(123) Udinese - Parma (20:00)

Udinese: Musso, Troost-Ekong, Opoku, Nuytinck, Behrami, Fofana, Balic, D'Alessandro, Larsen, Rodrigo de Paul, Lasagna

Eksikler: Badu, Teodorczyk, Samir, Barak, Pussetto (cezalı), Mandragora (cezalı)

Parma: Sepe, Bastoni, Bruno Alves, Gagliolo, Iacoponi, Stulac, Deiola, Barilla, Biabiany, Gervinho, Inglese

Eksikler: -

(132) Inter - Sassuolo (22:30)

Inter: Handanovic, Skriniar, Vrij, Asamoah, Vrsaljko, Vecino, Brozovic, Politano, Perisic, Nainggolan, Icardi

Eksikler: Keita Balde

Sassuolo: Consigli, Ferrari, Magnani, Rogerio, Lirola, Sensi, Duncan, Bourabia, Djuricic, Berardi, Kevin-Prince Boateng

Eksikler: Adjapong, Marlon Santos

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