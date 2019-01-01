Serie A'da maçlar, sakat ve cezalılar, muhtemel 11'ler (19 Ocak 2019)
(108) Roma - Torino (17:00)
Roma: Olsen, Fazio, Manolas, Florenzi, Kolarov, Cristante, Nzonzi, El Shaarawy, Cengiz Ünder, Zaniolo, Dzeko
Eksikler: De Rossi, Perotti, Juan Jesus
Torino: Sirigu, Nkoulou, Bremer, Djidji, Rincon, Lukic, Ansaldi, Aina, Falque, Zaza, Belotti
Eksikler: Meite, Izzo
(123) Udinese - Parma (20:00)
Udinese: Musso, Troost-Ekong, Opoku, Nuytinck, Behrami, Fofana, Balic, D'Alessandro, Larsen, Rodrigo de Paul, Lasagna
Eksikler: Badu, Teodorczyk, Samir, Barak, Pussetto (cezalı), Mandragora (cezalı)
Parma: Sepe, Bastoni, Bruno Alves, Gagliolo, Iacoponi, Stulac, Deiola, Barilla, Biabiany, Gervinho, Inglese
Eksikler: -
(132) Inter - Sassuolo (22:30)
Inter: Handanovic, Skriniar, Vrij, Asamoah, Vrsaljko, Vecino, Brozovic, Politano, Perisic, Nainggolan, Icardi
Eksikler: Keita Balde
Sassuolo: Consigli, Ferrari, Magnani, Rogerio, Lirola, Sensi, Duncan, Bourabia, Djuricic, Berardi, Kevin-Prince Boateng
Eksikler: Adjapong, Marlon Santos