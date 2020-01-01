Serie A

Serie A'da maç takvimi belli oldu

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Salgın nedeniyle durdurulan Serie A'da 2019-2020 sezonunda kalan lig maçlarının tamamlanacağı maç takvimi belli oldu.

Serie A Lig Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, lig 20 Haziran’da, 25. haftada ertelenen 4 maçla başlayacak. Buna göre, 20 Haziran Cumartesi günü ilk olarak Torino-Parma, Hellas Verona-Cagliari maçları oynanacak. 21 Haziran Pazar günü de Atalanta-Sassuolo ve Inter-Sampdoria karşılaşmaları yapılacak.

Erteleme maçlarının tamamlanmasının ardından 22-24 Haziran'da 27. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek olan ligin, 2 Ağustos'taki 38. hafta müsabakalarıyla tamamlanması öngörülüyor.

Serie A’da şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren hafta olarak öne çıkan 34. haftanın maçları 18-20 Temmuz'da oynanacak. Söz konusu haftada, 19 Temmuz Pazar günü; Roma-Inter, 20 Temmuz Pazartesi ise Juventus-Lazio müsabakaları yapılacak. 

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    Belirlenen takvime göre, Serie A takımları 44 günlük sürede toplamda 124 maçta kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaların başlama saatleri, yaz mevsimi olması sebebiyle yerel saatle 17.15 (TSİ 18.15), 19.30 (TSİ 20.30) ya da 21.45 (TSİ 22.45) olacak.

    Öte yandan, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, bugün bir radyo kanalına verdiği demeçte, sezon sonuna doğru belki bazı maçlarda statlara az sayıda taraftar alınabileceği umduğunu söyledi.

    İşte 25. haftanın programı:

    20 Haziran Cumartesi:

    20:30 | Torino - Parma

    22:45 | Hellas Verona - Cagliari

    21 Haziran Pazar:

    20:30 | Atalanta - Sassuolo

    22:45 | Inter - Sampdoria

    27. haftanın programı ise şu şekilde:

    22 Haziran Pazartesi:

    20:30 | Fiorentina - Brescia

    20:30 | Lecce - Milan

    22:45 | Bologna - Juventus

    23 Haziran Salı:

    20:30 | Hellas Verona - Napoli

    20:30 | SPAL - Cagliari

    22:45 | Genoa - Parma

    22:45 | Torino-Udinese

    24 Haziran Çarşamba:

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    20:30 | Inter - Sassuolo

    22:45 | Roma - Sampdoria

    22:45 | Atalanta - Lazio

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