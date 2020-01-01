Serie A'da maç takvimi belli oldu

Salgın nedeniyle durdurulan Serie A'da 2019-2020 sezonunda kalan lig maçlarının tamamlanacağı maç takvimi belli oldu.

Lig Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, lig 20 Haziran’da, 25. haftada ertelenen 4 maçla başlayacak. Buna göre, 20 Haziran Cumartesi günü ilk olarak - , Hellas Verona- maçları oynanacak. 21 Haziran Pazar günü de - ve - karşılaşmaları yapılacak.

Erteleme maçlarının tamamlanmasının ardından 22-24 Haziran'da 27. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek olan ligin, 2 Ağustos'taki 38. hafta müsabakalarıyla tamamlanması öngörülüyor.

Serie A’da şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren hafta olarak öne çıkan 34. haftanın maçları 18-20 Temmuz'da oynanacak. Söz konusu haftada, 19 Temmuz Pazar günü; -Inter, 20 Temmuz Pazartesi ise - müsabakaları yapılacak.

Daha fazla takım

Belirlenen takvime göre, Serie A takımları 44 günlük sürede toplamda 124 maçta kozlarını paylaşacak. Karşılaşmaların başlama saatleri, yaz mevsimi olması sebebiyle yerel saatle 17.15 (TSİ 18.15), 19.30 (TSİ 20.30) ya da 21.45 (TSİ 22.45) olacak.

Öte yandan, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, bugün bir radyo kanalına verdiği demeçte, sezon sonuna doğru belki bazı maçlarda statlara az sayıda taraftar alınabileceği umduğunu söyledi.

İşte 25. haftanın programı:

20 Haziran Cumartesi:

20:30 | Torino - Parma

22:45 | Hellas Verona - Cagliari

21 Haziran Pazar:

20:30 | Atalanta - Sassuolo

22:45 | Inter - Sampdoria

27. haftanın programı ise şu şekilde:

22 Haziran Pazartesi:

20:30 | - Brescia

20:30 | Lecce -

22:45 | - Juventus

23 Haziran Salı:

20:30 | Hellas Verona -

20:30 | - Cagliari

22:45 | - Parma

22:45 | Torino-

24 Haziran Çarşamba:

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20:30 | Inter - Sassuolo

22:45 | Roma - Sampdoria

22:45 | Atalanta - Lazio