Serie A oyuncuları yüzlerine neden kırmızı boya sürüyor?

İtalya Serie A'nın 13. haftasında oynanan maçlara oyuncular, yüzlerine kırmızı boya sürerek çıkıyor. Peki bu boya neden sürülüyor?

'nın 13. haftası İtalyan bir şirketin organize ettiği bir farkındalık çalışmasına sahne oldu.

Oynanan bütün maçlarda oyuncular ve hakemler yüzlerine kırmızı boyayla bir çizgi çekerek saha çıktılar.

Bunun sebebi ise "Şiddete Kırmızı Kart" kampanyasına destek vermek.

"Şiddete Kırmızı Kart" kampanyası nedir?

İtalyan bir şirket tarafından yürürlüğe konulan bu kampanya kadınlara yapılan şiddete karşı duyarlılığı ve farkındalığı artırarak mesaj vermek amacını taşıyor.

Oyuncular ve hakemler neden yüzlerine kırmızı boya sürüyor?

Serie A oyuncuları ve hakemler maçlara çıkarken yüzlerine kırmızı boyayla çizgi çekerek kampanyaya destek verdiklerini gösteriyorlar.

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Lig yönetimi konuyla ilgili yaptığı açıklamada "En önemli kırmızı kart, kadına yönelik şiddete karşı olandır" ifadelerini kullandı.

İtalya futbolunun önde gelen isimlerinden Alessandro Del Piero ve Marco Materazzi de sosyal medya hesaplarından yüzlerini boyadıkları fotoğrafları paylaşarak kampanyaya destek verdiklerini açıkladı.

Kampanyayı organize eden şirketin etkinliğine katılan eski milli kaleci Francesco Toldo ise "Şiddet kültürel bir problemdir. Bu problemi çözmek için oğullarımıza gerçek değerleri ve saygı göstermeyi öğretmeliyiz" şeklinde konuştu.