Serie A ekibi Fiorentina'nın yıldızı, Premier Lig'den gelen teklifi kabul etmeyerek İtalya'da kalma kararı aldı.

NE OLDU? Brentford, geçen yaz Gonzalez'i transfer etmek isteyen kulüpler arasında yer aldı ve Eylül ayında Arjantinli yıldız için 40 milyon Euro'nun (36 milyon £/43 milyon $) üzerinde bir teklifte bulundu.

Bu sezon, şu ana kadar Serie A'daki dört maçta iki gol attı ve bir asist yaparak Premier Lig ekibinin, kendisi için neden bu kadar istekli olduğunu bir kez daha gösterdi.

BÜYÜK RESİM: Transfer gurusu Fabrizio Romano'ya göre yıldız oyuncu, Ağustos ayında Premier Lig'den kendisine gelen ilgiyi reddetti.

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Ve Serie A'ya istikrarlı bir başlangıç yaptıktan sonra Fiorentina'da kalmak için uzun vadeli bir anlaşma imzaladı.

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SIRADA NE VAR? Gonzalez, geçen Perşembe günü Avrupa Konferans Ligi'nde maça çıkarken bu hafta sonunda Frosinone'ye karşı da sahada olmayı umuyor.