Serie A kulüpleri sezona devam etme kararı aldılar

Avrupa'nın birçok liginden sezonu iptal etme kararları gelirken, İtalyan kulüpleriyse buna karşı çıktılar.

'daki 20 takım, oy birliğiyle bu sezonun devam etmesi yönünde karar aldılar.

Spor bakanının, "Bu şartlarda lige devam etmemiz zor gözüküyor" açıklamasına İtalya Futbol Federasyonu Başkanı, "Ligi bitirmemiz ve oynamamız lazım. Ben bu koltukta oturduğum sürece ligi iptal etmem" şeklinde cevap vermişti.

Lega Serie A'dan yapılan açıklamaya göre ise tüm takımların oy birliğiyle alınan kararla lige devam etmek istedikleri belirtildi. İtalyan medyasında ise ve Brescia'nın ise aleyhte oy kullandığı belirtiliyor.

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Başbakan Conte ve Spor Bakanı Spadafora ise yaptıkları açıklamalarla liglerin oynanmasına karşı çıkıyor ancak kulüpler maddi sebepler yüzünden ligi bitirme talebinde bulunuyor. Taraflar arasındaki ayrılığın nasıl sonuçlanacağı ise merak konusu...

İtalya, koronavirüsün Avrupa'daki en yoğun coğrafyası hâline gelmiş ancak son dönemde vefat sayısında ciddi düşüşler yaşanmıştı. Ülkede 18 Mayıs itibarıyla yasakların gevşetilmesi söz konusu.