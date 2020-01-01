Serie A kulüpleri kararını verdi

İtalyan kulüpler koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarda kesintiye gidilmesi yönünde anlaşmaya vardı.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da, kulüpleri finansal açıdan zor bir döneme girdi.

Kulüpler, İtalyan Oyuncular Birliği ile yapılan toplantıda bir anlaşmaya varılamaması sebebiyle 6 Nisan Pazartesi günü erken saatlerde video konferans yoluyla bir toplantı daha yaptı.

Yapılan toplantı sonucunda 20 takımdan 19'u ligin devam ettirilmesi halinde maaşlarda 6'da 1, sezonun iptal olması durumunda ise 3'te 1 oranında kesintiye gidilmesine karar verildi.

Daha fazla takım

Geçtiğimiz günlerde kendi oyuncuları ve teknik ekibiyle anlaşma sağlayan ve 90 milyon euroluk bir tasarruf elde edecek ise anlaşmaya dahil olmadı.